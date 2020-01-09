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بالفيديو الأمن المصري يضبط كميات كبيرة من الحشيش والأقراص المخدرة
الخميس, 09 يناير, 2020 10:06:00 مساءً
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*يمن برس - متابعة خاصة
ضبطت قوات الأمن المصرية أحد العناصر الإجرامية في محافظة الإسكندرية، وبحوزته 85 ألف قرص مخدر لعقار "التامول"، حيث فاقت قيمة المضبوطات 6 ملايين جنيه.
كما ضبطت قوات الأمن عناصر تشكيل عصابي بمحافظة المنوفية لقيامهم بإعادة تصنيع وخلط مخدر الحشيش وبحوزتهم أكثر من 46 كيلوغراما من المواد المخدرة ومستلزمات الإنتاج والتصنيع.
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