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بالفيديو الأمن المصري يضبط كميات كبيرة من الحشيش والأقراص المخدرة
الخميس, 09 يناير, 2020 10:06:00 مساءً

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بالفيديو الأمن المصري يضبط كميات كبيرة من الحشيش والأقراص المخدرة
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*يمن برس - متابعة خاصة
ضبطت قوات الأمن المصرية أحد العناصر الإجرامية في محافظة الإسكندرية، وبحوزته 85 ألف قرص مخدر لعقار "التامول"، حيث فاقت قيمة المضبوطات 6 ملايين جنيه.

كما ضبطت قوات الأمن عناصر تشكيل عصابي بمحافظة المنوفية لقيامهم بإعادة تصنيع وخلط مخدر الحشيش وبحوزتهم أكثر من 46 كيلوغراما من المواد المخدرة ومستلزمات الإنتاج والتصنيع.


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خاص - يمن برس

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