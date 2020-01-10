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مقتل مواطن في حيس برصاص الحوثيين أثناء أدائه صلاة الجمعة "صورة"
الجمعة, 10 يناير, 2020 04:36:00 مساءً

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مقتل مواطن في حيس برصاص الحوثيين أثناء أدائه صلاة الجمعة "صورة"
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*يمن برس - متابعة خاصة

قتل مواطن ظهر اليوم بمدينة حيس في محافظة الحديدة (غرب اليمن) برصاص مليشيات الحوثي أثناء أدائه صلاة الجمعة.

وقالت مصادر محلية إن الشاب عبدالله سعد قبيع البالغ من العمر 25 عامًا لقي مصرعه برصاص مليشيات الحوثي أثناء أدائه لصلاة الجمعة في مسجد قرية بيت مغاري بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

 وأكد مصلون أن مليشيات الحوثي المتمركزة في بيت بيش أطلقت النار على المصلين في مسجد بيت مغاري أثناء سماعهم لخطبة الجمعة، وأصيب الشاب عبدالله قبيع برصاصة معدل، اخترقت جسده واستقرت في القلب لتتسبب بمقتله على الفور .


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خاص - يمن برس

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