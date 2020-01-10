الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / مقتل مواطن في حيس برصاص الحوثيين أثناء أدائه صلاة الجمعة "صورة"

مقتل مواطن في حيس برصاص الحوثيين أثناء أدائه صلاة الجمعة "صورة"

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة



قتل مواطن ظهر اليوم بمدينة حيس في محافظة الحديدة (غرب اليمن) برصاص مليشيات الحوثي أثناء أدائه صلاة الجمعة.



وقالت مصادر محلية إن الشاب عبدالله سعد قبيع البالغ من العمر 25 عامًا لقي مصرعه برصاص مليشيات الحوثي أثناء أدائه لصلاة الجمعة في مسجد قرية بيت مغاري بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.



وأكد مصلون أن مليشيات الحوثي المتمركزة في بيت بيش أطلقت النار على المصلين في مسجد بيت مغاري أثناء سماعهم لخطبة الجمعة، وأصيب الشاب عبدالله قبيع برصاصة معدل، اخترقت جسده واستقرت في القلب لتتسبب بمقتله على الفور .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل مواطن ظهر اليوم بمدينة حيس في محافظة الحديدة (غرب اليمن) برصاص مليشيات الحوثي أثناء أدائه صلاة الجمعة.وقالت مصادر محلية إن الشاب عبدالله سعد قبيع البالغ من العمر 25 عامًا لقي مصرعه برصاص مليشيات الحوثي أثناء أدائه لصلاة الجمعة في مسجد قرية بيت مغاري بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.وأكد مصلون أن مليشيات الحوثي المتمركزة في بيت بيش أطلقت النار على المصلين في مسجد بيت مغاري أثناء سماعهم لخطبة الجمعة، وأصيب الشاب عبدالله قبيع برصاصة معدل، اخترقت جسده واستقرت في القلب لتتسبب بمقتله على الفور .







مقتل مواطن حيس المليشيات الحوثية



شارك الخبر أصدقاءك:



257

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







