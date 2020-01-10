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الحماية الرئاسية تقطع خطوط إمداد السلاح لقوات الانتقالي بلودر

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*يمن برس - متابعة خاصة



نفذت قوات الحماية الرئاسية من اللواء الثالث بقيادة العميد لؤي الزامكي حملة عسكرية على ضواحي مديرية لودر بامتداد السيلة البيضاء وحتى جبال الحصوص لقطع خطوط امداد السلاح للقوات التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي.



وأفاد مصدر عسكري من اللواء الثالث حماية رئاسية أن القوة انتشرت جنوب شرق مديرية لودر مروراً في السيلة البيضاء وحتى جبال الحصوص التي تستخدمها قوات الانتقالي كخطوط تهريب للسلاح للعصابات التي تستخدمها في التمرد على الجيش في المنطقة الوسطى وتنفيذ الكمائن لدوريات الجيش في مديرية المحفد.



وحذرت قوات الجيش هذه العصابات من محاولة التهريب للأسلحة والذخائر المختلفة لأنها ستكون في قبضة جنود الوطن، ودعت المواطنين للتعاون وابلاغ الجيش عن أي تحركات مشبوهة.



واستغرب المصدر العسكري ما تناوله موقع الحزام الامني في أبين في الخبر الذي جاء فيه أنهم تصدوا لهجوم من قبل قوات الشرعية بقيادة العميد الزامكي في جبال الحصحوص ... ونؤكد عدم صحة هذا الخبر وقواتنا مسيطرة على المنطقة ولا تنفذ أي هجوم ولكن تم نشر هذا الخبر من قبلهم مما اعتراهم من الخوف فقط عندما سمعوا تحرك لحملة عسكرية باتجاه الاودية التي تربط بين مديرية لودر ويافع وجعار فهم أجبن من مواجهتنا أو حتى التقدم الى مواقعنا العسكرية وما الهدف من الحملة هو تامين الخطوط ومنع تهريب السلاح الذي تستخدمه العصابات ضد قوات الجيش.



وأشادت قيادة اللواء الثالث حماية رئاسية بجهود قوات الأمن الخاصة وقوات النجدة بتعزيز هذه الحملة العسكرية وتأمين الخطوط عبر الأودية الرابطة بين مديريتي لودر وزنجبار بمحافظة أبين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نفذت قوات الحماية الرئاسية من اللواء الثالث بقيادة العميد لؤي الزامكي حملة عسكرية على ضواحي مديرية لودر بامتداد السيلة البيضاء وحتى جبال الحصوص لقطع خطوط امداد السلاح للقوات التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي.وأفاد مصدر عسكري من اللواء الثالث حماية رئاسية أن القوة انتشرت جنوب شرق مديرية لودر مروراً في السيلة البيضاء وحتى جبال الحصوص التي تستخدمها قوات الانتقالي كخطوط تهريب للسلاح للعصابات التي تستخدمها في التمرد على الجيش في المنطقة الوسطى وتنفيذ الكمائن لدوريات الجيش في مديرية المحفد.وحذرت قوات الجيش هذه العصابات من محاولة التهريب للأسلحة والذخائر المختلفة لأنها ستكون في قبضة جنود الوطن، ودعت المواطنين للتعاون وابلاغ الجيش عن أي تحركات مشبوهة.واستغرب المصدر العسكري ما تناوله موقع الحزام الامني في أبين في الخبر الذي جاء فيه أنهم تصدوا لهجوم من قبل قوات الشرعية بقيادة العميد الزامكي في جبال الحصحوص ... ونؤكد عدم صحة هذا الخبر وقواتنا مسيطرة على المنطقة ولا تنفذ أي هجوم ولكن تم نشر هذا الخبر من قبلهم مما اعتراهم من الخوف فقط عندما سمعوا تحرك لحملة عسكرية باتجاه الاودية التي تربط بين مديرية لودر ويافع وجعار فهم أجبن من مواجهتنا أو حتى التقدم الى مواقعنا العسكرية وما الهدف من الحملة هو تامين الخطوط ومنع تهريب السلاح الذي تستخدمه العصابات ضد قوات الجيش.وأشادت قيادة اللواء الثالث حماية رئاسية بجهود قوات الأمن الخاصة وقوات النجدة بتعزيز هذه الحملة العسكرية وتأمين الخطوط عبر الأودية الرابطة بين مديريتي لودر وزنجبار بمحافظة أبين.







قوات الجيش الوطني الانتقالي الجنوبي لودر



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