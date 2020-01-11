الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / السلطات القطرية تقر إجازة لرعاية الوالدين تصل إلى السنة قابلة للتجديد

السلطات القطرية تقر إجازة لرعاية الوالدين تصل إلى السنة قابلة للتجديد

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات



أصدرت السلطات القطرية في العدد الأول من الجريدة الرسمية لسنة 2020 قرارا وزاريا بشأن إجازة خاصة برعاية أحد الوالدين أو الأقارب.



ويسمح القرار بمنح الموظف القطري إجازة لرعاية أحد الوالدين أو الأقارب من الدرجة الأولى من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب ملازمتهم بصفة دائمة، بناء على تقرير من الجهة الطبية المختصة.



وتستمر الإجازة لمدة "سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة وبحد أقصى خمس سنوات بموافقة الرئيس، وفيما زاد على ذلك بموافقة رئيس مجلس الوزراء"، وتكون الإجازة براتب أساسي تضاف إليه العلاوة الاجتماعية وبدل السكن المستحق، كما لا يجوز منح هذه الإجازة المنصوص عليها لأكثر من موظف واحد لرعاية ذات المريض.



وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن هذا القرار "يجسد الرعاية الصحية والاجتماعية الموجهة للمرضى والمعاقين من الآباء والأمهات والأقارب من ذوي الدرجة الأولى، كما أنه رسالة للأجيال بالحفاظ على التكافل الاجتماعي للأسر".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصدرت السلطات القطرية في العدد الأول من الجريدة الرسمية لسنة 2020 قرارا وزاريا بشأن إجازة خاصة برعاية أحد الوالدين أو الأقارب.ويسمح القرار بمنح الموظف القطري إجازة لرعاية أحد الوالدين أو الأقارب من الدرجة الأولى من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب ملازمتهم بصفة دائمة، بناء على تقرير من الجهة الطبية المختصة.وتستمر الإجازة لمدة "سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة وبحد أقصى خمس سنوات بموافقة الرئيس، وفيما زاد على ذلك بموافقة رئيس مجلس الوزراء"، وتكون الإجازة براتب أساسي تضاف إليه العلاوة الاجتماعية وبدل السكن المستحق، كما لا يجوز منح هذه الإجازة المنصوص عليها لأكثر من موظف واحد لرعاية ذات المريض.وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن هذا القرار "يجسد الرعاية الصحية والاجتماعية الموجهة للمرضى والمعاقين من الآباء والأمهات والأقارب من ذوي الدرجة الأولى، كما أنه رسالة للأجيال بالحفاظ على التكافل الاجتماعي للأسر".







السلطات القطرية قانون إجازة رعاية الوالدين



شارك الخبر أصدقاءك:



374

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







