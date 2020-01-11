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السلطات القطرية تقر إجازة لرعاية الوالدين تصل إلى السنة قابلة للتجديد
السبت, 11 يناير, 2020 07:37:00 صباحاً

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السلطات القطرية تقر إجازة لرعاية الوالدين تصل إلى السنة قابلة للتجديد
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*يمن برس - متابعات

أصدرت السلطات القطرية في العدد الأول من الجريدة الرسمية لسنة 2020 قرارا وزاريا بشأن إجازة خاصة برعاية أحد الوالدين أو الأقارب.

ويسمح القرار بمنح الموظف القطري إجازة لرعاية أحد الوالدين أو الأقارب من الدرجة الأولى من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب ملازمتهم بصفة دائمة، بناء على تقرير من الجهة الطبية المختصة.

وتستمر الإجازة لمدة "سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة وبحد أقصى خمس سنوات بموافقة الرئيس، وفيما زاد على ذلك بموافقة رئيس مجلس الوزراء"، وتكون الإجازة براتب أساسي تضاف إليه العلاوة الاجتماعية وبدل السكن المستحق، كما لا يجوز منح هذه الإجازة المنصوص عليها لأكثر من موظف واحد لرعاية ذات المريض.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن هذا القرار "يجسد الرعاية الصحية والاجتماعية الموجهة للمرضى والمعاقين من الآباء والأمهات والأقارب من ذوي الدرجة الأولى، كما أنه رسالة للأجيال بالحفاظ على التكافل الاجتماعي للأسر".


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خاص - يمن برس

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