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السيرة الذاتية لسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد
السبت, 11 يناير, 2020 08:50:00 صباحاً

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السيرة الذاتية لسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد

*يمن برس - متابعة خاصة

هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان سلطنة عمان من 11 يناير 2020، وهو وزير التراث والثقافة السابق بسلطنة عمان.

 وهو ابن عم السلطان قابوس بن سعيد ولد في عام 1954، لواحدة من زوجات أبيه الثلاث تُدعى أم قيس.

شغل منصب وزير التراث والثقافة منذ أوائل الألفية الثانية، وعمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد. وعمل سابقًا في وزارة الخارجية.

شغل السلطان منصب رئيس اتحاد الكرة العماني في الفترة من 1983 إلى 1986، وترأس أيضًا اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.

والسلطان الجديد هو الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعاقين، ورئيس جمعية الصداقة العمانية اليابانية ورئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الشاطئية مسقط 2010.


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خاص - يمن برس

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