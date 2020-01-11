الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / السيرة الذاتية لسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد

السيرة الذاتية لسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:



*يمن برس - متابعة خاصة



هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان سلطنة عمان من 11 يناير 2020، وهو وزير التراث والثقافة السابق بسلطنة عمان.



وهو ابن عم السلطان قابوس بن سعيد ولد في عام 1954، لواحدة من زوجات أبيه الثلاث تُدعى أم قيس.



شغل منصب وزير التراث والثقافة منذ أوائل الألفية الثانية، وعمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد. وعمل سابقًا في وزارة الخارجية.



شغل السلطان منصب رئيس اتحاد الكرة العماني في الفترة من 1983 إلى 1986، وترأس أيضًا اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.



والسلطان الجديد هو الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعاقين، ورئيس جمعية الصداقة العمانية اليابانية ورئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الشاطئية مسقط 2010.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان سلطنة عمان من 11 يناير 2020، وهو وزير التراث والثقافة السابق بسلطنة عمان.وهو ابن عم السلطان قابوس بن سعيد ولد في عام 1954، لواحدة من زوجات أبيه الثلاث تُدعى أم قيس.شغل منصب وزير التراث والثقافة منذ أوائل الألفية الثانية، وعمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد. وعمل سابقًا في وزارة الخارجية.شغل السلطان منصب رئيس اتحاد الكرة العماني في الفترة من 1983 إلى 1986، وترأس أيضًا اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.والسلطان الجديد هو الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعاقين، ورئيس جمعية الصداقة العمانية اليابانية ورئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الشاطئية مسقط 2010.







السيرة الذاتية سلطان عمان



شارك الخبر أصدقاءك:



1670

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







