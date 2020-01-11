الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / مقتل قائد قوات الجيش في جبهة حمك بالضالع خلال مواجهات مع الحوثيين

مقتل قائد قوات الجيش في جبهة حمك بالضالع خلال مواجهات مع الحوثيين

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

قالت مصادر عسكرية إن قائد جبهة حمك في محافظة الضالع في الجيش الوطني قتل خلال معارك خاضها الجيش ضد مليشيات الحوثي في قطاع حبيل العبدي الفاخر، شمال غرب مديرية قعطبة.



وذكرت المصادر أن قائد جبهة حمك العقيد عبدالسلام الأصهب في معركة تقدم الجيش الوطني في قطاع حبيل العبدي، في جبهة الفاخر.



وأكدت المصادر أن الاصهب قاد معركة تحرير حبيل العبدي، من المليشيات الحوثية شمال الفاخر، وقتل على إثرها.



يذكر أن العقيد عبدالسلام الاصهب أحد أبرز القيادات العسكرية التي أسست النواة الأولى للمقاومة الشعبية في مديرية قعطبة وخاض معركة تحرير المديرية في اغسطس2015م ومعركة التحرير الثانية مايو2019م.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت مصادر عسكرية إن قائد جبهة حمك في محافظة الضالع في الجيش الوطني قتل خلال معارك خاضها الجيش ضد مليشيات الحوثي في قطاع حبيل العبدي الفاخر، شمال غرب مديرية قعطبة.وذكرت المصادر أن قائد جبهة حمك العقيد عبدالسلام الأصهب في معركة تقدم الجيش الوطني في قطاع حبيل العبدي، في جبهة الفاخر.وأكدت المصادر أن الاصهب قاد معركة تحرير حبيل العبدي، من المليشيات الحوثية شمال الفاخر، وقتل على إثرها.يذكر أن العقيد عبدالسلام الاصهب أحد أبرز القيادات العسكرية التي أسست النواة الأولى للمقاومة الشعبية في مديرية قعطبة وخاض معركة تحرير المديرية في اغسطس2015م ومعركة التحرير الثانية مايو2019م.







مقتل قائد عسكري حمك الضالع



شارك الخبر أصدقاءك:



1027

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







