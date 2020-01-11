مقتل قائد قوات الجيش في جبهة حمك بالضالع خلال مواجهات مع الحوثيين

*يمن برس - متابعة خاصة
قالت مصادر عسكرية إن قائد جبهة حمك في محافظة الضالع في الجيش الوطني قتل خلال معارك خاضها الجيش ضد مليشيات الحوثي في قطاع حبيل العبدي الفاخر، شمال غرب مديرية قعطبة.
وذكرت المصادر أن قائد جبهة حمك العقيد عبدالسلام الأصهب في معركة تقدم الجيش الوطني في قطاع حبيل العبدي، في جبهة الفاخر.
وأكدت المصادر أن الاصهب قاد معركة تحرير حبيل العبدي، من المليشيات الحوثية شمال الفاخر، وقتل على إثرها.
يذكر أن العقيد عبدالسلام الاصهب أحد أبرز القيادات العسكرية التي أسست النواة الأولى للمقاومة الشعبية في مديرية قعطبة وخاض معركة تحرير المديرية في اغسطس2015م ومعركة التحرير الثانية مايو2019م.
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