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إنقاذ مسؤول حكومي رفيع من أيدي عصابة مجهولة قامت باختطافه في شبوة(الاسم+التفاصيل)
الأحد, 12 يناير, 2020 04:40:00 مساءً

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شبوة
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شبوة

*يمن برس -شبوة
تمكنت قوات أمنية ،اليوم الأحد، من تحرير مسؤول حكومي رفيع تم اختطافه من قبل مجهولين في محافظة شبوة (شرق اليمن).

وقال مصدر محلي  إن حملة أمنية تمكنت من تحرير نائب مدير الطرق والجسور "محمد علي يعقوب" بعد اختطافه من وسط مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.

وأشار المصدر إلى أنه تم إلقاء القبض على عدد من الخاطفين، في حين تمكن آخرون من الفرار يجري تعقبهم من قبل قوات الأمن.

وكانت محافظة شبوة  قد شهدت حملة أمنية مماثلة لتحرير تركي لعكب الشريف، شقيق قائد قوات الآمن الخاصة في شبوة، بعد أن كان قد أختطف من قبل مسلحين قبليين موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي.


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خاص - يمن برس

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