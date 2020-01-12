الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / إنقاذ مسؤول حكومي رفيع من أيدي عصابة مجهولة قامت باختطافه في شبوة(الاسم+التفاصيل)

إنقاذ مسؤول حكومي رفيع من أيدي عصابة مجهولة قامت باختطافه في شبوة(الاسم+التفاصيل)

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

شبوة

*يمن برس -شبوة

تمكنت قوات أمنية ،اليوم الأحد، من تحرير مسؤول حكومي رفيع تم اختطافه من قبل مجهولين في محافظة شبوة (شرق اليمن).



وقال مصدر محلي إن حملة أمنية تمكنت من تحرير نائب مدير الطرق والجسور "محمد علي يعقوب" بعد اختطافه من وسط مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.



وأشار المصدر إلى أنه تم إلقاء القبض على عدد من الخاطفين، في حين تمكن آخرون من الفرار يجري تعقبهم من قبل قوات الأمن.



وكانت محافظة شبوة قد شهدت حملة أمنية مماثلة لتحرير تركي لعكب الشريف، شقيق قائد قوات الآمن الخاصة في شبوة، بعد أن كان قد أختطف من قبل مسلحين قبليين موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تمكنت قوات أمنية ،اليوم الأحد، من تحرير مسؤول حكومي رفيع تم اختطافه من قبل مجهولين في محافظة شبوة (شرق اليمن).وقال مصدر محلي إن حملة أمنية تمكنت من تحرير نائب مدير الطرق والجسور "محمد علي يعقوب" بعد اختطافه من وسط مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.وأشار المصدر إلى أنه تم إلقاء القبض على عدد من الخاطفين، في حين تمكن آخرون من الفرار يجري تعقبهم من قبل قوات الأمن.وكانت محافظة شبوة قد شهدت حملة أمنية مماثلة لتحرير تركي لعكب الشريف، شقيق قائد قوات الآمن الخاصة في شبوة، بعد أن كان قد أختطف من قبل مسلحين قبليين موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي.







مسؤول حكومي شبوة خاطفين



شارك الخبر أصدقاءك:



491

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







