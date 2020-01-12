وصول عدد من سفراء الدول الأوروبية في زيارة مفاجئة إلى عدن

عدن

*يمن برس -وكالات

وصل اليوم الأحد، عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).وبحسب وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" فإن الوفد يضم كل من سفير الاتحاد الأوروبي هانز جروندبرج، والسفير الفرنسي كريستيان تيستو، وسفير الاتحاد السويسري غير المقيم لدى اليمن بالز اببلانالب وسفير الدنمارك اوله موسبي.وأشارت إلى أنه من المقرر أن يلتقي السفراء، رئيس الوزراء معين عبدالملك وعدد من المسؤولين الحكوميين.دون تفاصيل أخرى.