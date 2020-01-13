خامنئي يوجه دعوة مهمة لدول الخليج

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*يمن برس - متابعات

وجه المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الأحد، دعوة مهمة ومفاجئة لدول الخليج، خاصة في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن على خلفية اغتيال الأخيرة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني فجر الجمعة الثالث من يناير الجاري.

وقال خامنئي على حسابه في تويتر، إن "الوضع في الخليج يتطلب تعزيز العلاقات بين دول المنطقة أكثر من أي وقت مضى".

وأشار خامنئي إلى أن إيران " واظبت على إعلان استعدادها لإقامة علاقات أكثر قوة مع دول المنطقة".

وندد المرشد الإيراني بالفساد الذي تنشره أمريكا وحلفاؤها.

وتأتي تصريحات خامنئي بعد لقائه أمس مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني