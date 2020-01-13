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لليوم الثاني على التوالي ..مسلحون يقطعون الخط الرئيسي الرابط بين تعز وعدن في منطقة الضباب

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أثناء قطع الخط بي تعز

*يمن برس -خاص

قام أشخاص مسلحون عصر اليوم الاثنين بقطع الخط الرئيسي الرابط بين مدينة تعز ومدينة التربة في منطقة الضباب غربي المحافظة .





وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن مسلحين قاموا بقطع الخط في منطقة الظهرة على خلفية مقتل ثلاثة جنود يوم أمس وسط المدينة.





وأضاف المصدر أن قطع الخط الرئيسي اليوم امتداد للاحتجاج الغاضب الذي قام به المسلحون وذلك بعد اغتيال ثلاثة من أفراد الجيش الوطني في منطقة الحصب وسط المدينة .



وأعلنت الأجهزة الأمنية أمس الأحد إلقاء القبض على المتهم الأول بارتكاب الجريمة إلا أن المسلحين أعادوا عملية قطع الخط بعد إغلاقه مساء أمس بالقرب من جامعة حبيل السلمان لذات السبب .



وكان (يمن برس) قد حصل من مصادر عسكرية على معلومات تفيد بتعرض ثلاثة من جنود الجيش إلى عملية اغتيال نفذها مسلحون مجهولون يوم أمس الأحد في منطقة الحصب وسط المدينة .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قام أشخاص مسلحون عصر اليوم الاثنين بقطع الخط الرئيسي الرابط بين مدينة تعز ومدينة التربة في منطقة الضباب غربي المحافظة .وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن مسلحين قاموا بقطع الخط في منطقة الظهرة على خلفية مقتل ثلاثة جنود يوم أمس وسط المدينة.وأضاف المصدر أن قطع الخط الرئيسي اليوم امتداد للاحتجاج الغاضب الذي قام به المسلحون وذلك بعد اغتيال ثلاثة من أفراد الجيش الوطني في منطقة الحصب وسط المدينة .وأعلنت الأجهزة الأمنية أمس الأحد إلقاء القبض على المتهم الأول بارتكاب الجريمة إلا أن المسلحين أعادوا عملية قطع الخط بعد إغلاقه مساء أمس بالقرب من جامعة حبيل السلمان لذات السبب .وكان (يمن برس) قد حصل من مصادر عسكرية على معلومات تفيد بتعرض ثلاثة من جنود الجيش إلى عملية اغتيال نفذها مسلحون مجهولون يوم أمس الأحد في منطقة الحصب وسط المدينة .







مسلحون اغتيال تعز



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