الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الحكومة تنتقد قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة

الحكومة تنتقد قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

انتقد عضو فريق الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة غربي البلاد، صادق دويد، قرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة (أونمها). وقال دويد، في تغريدة على "تويتر"، يوم الاثنين، إن "بعثة الأمم المتحدة في الحديدة لم تحرز خلال عام كامل أي تقدم لتنفيذ اتفاق ستوكهولم". وأضاف: "رغم إخفاق هذه البعثة في أداء مهامها يقوم مجلس الأمن بالتمديد لها لستة أشهر قادمة!". وكان مجلس الأمن الدولي أقر في وقت سابق الإثنين تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لستة أشهر إضافية تنتهي في منتصف يوليو العام الجاري. وعهد القرار للبعثة الأممية "قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق محافظة الحديدة".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك انتقد عضو فريق الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة غربي البلاد، صادق دويد، قرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة (أونمها). وقال دويد، في تغريدة على "تويتر"، يوم الاثنين، إن "بعثة الأمم المتحدة في الحديدة لم تحرز خلال عام كامل أي تقدم لتنفيذ اتفاق ستوكهولم". وأضاف: "رغم إخفاق هذه البعثة في أداء مهامها يقوم مجلس الأمن بالتمديد لها لستة أشهر قادمة!". وكان مجلس الأمن الدولي أقر في وقت سابق الإثنين تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لستة أشهر إضافية تنتهي في منتصف يوليو العام الجاري. وعهد القرار للبعثة الأممية "قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق محافظة الحديدة".







اليمن البعثة الأممية الحديدة



شارك الخبر أصدقاءك:



304

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







