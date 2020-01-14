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المليشيات الحوثية تختطف أسرة كاملة بصنعاء

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*يمن برس - متابعة خاصة



قال مصدر محلي إن ميليشيات الحوثي اختطفت أمسًا الاثنين أسرة كاملة بالعاصمة صنعاء.



وأضاف المصدر أن عناصر من المليشيات اقتحمت منزلًا في حي الصافية، في وقت متأخر من الليل، بمشاركة عناصر نسائية مسلحة من كتيبة ما تعرف «بالزينبيات».



وأشار المصدر إلى أن مسلحي الحوثي اختطفوا فتاتين، إضافة إلى والدهن وشقيقهن بعد اعتراضهما على اقتحام المنزل، واقتادوهم جميعهم إلى جهة مجهولة.



وحاولت ميليشيا الحوثي، تسويغ جريمة اختطاف الفتاتين، عبر تلفيق تهم كيدية تتعلق بالشرف، وهو ما كذبه سكان الحي، مؤكدين التزام الفتاتين سلوكيًا وأخلاقيًا.



ووفقا للمصادر، فقد نقلت ميليشيا الحوثي الفتيات، بعد أسابيع من الإخفاء القسري، في سجن سري، إلى السجن المركزي بصنعاء، وسمح للأم بزيارتهن مرة واحدة، فيما لا يزال مصير الأب والابن مجهولًا حتى اللحظة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال مصدر محلي إن ميليشيات الحوثي اختطفت أمسًا الاثنين أسرة كاملة بالعاصمة صنعاء.وأضاف المصدر أن عناصر من المليشيات اقتحمت منزلًا في حي الصافية، في وقت متأخر من الليل، بمشاركة عناصر نسائية مسلحة من كتيبة ما تعرف «بالزينبيات».وأشار المصدر إلى أن مسلحي الحوثي اختطفوا فتاتين، إضافة إلى والدهن وشقيقهن بعد اعتراضهما على اقتحام المنزل، واقتادوهم جميعهم إلى جهة مجهولة.وحاولت ميليشيا الحوثي، تسويغ جريمة اختطاف الفتاتين، عبر تلفيق تهم كيدية تتعلق بالشرف، وهو ما كذبه سكان الحي، مؤكدين التزام الفتاتين سلوكيًا وأخلاقيًا.ووفقا للمصادر، فقد نقلت ميليشيا الحوثي الفتيات، بعد أسابيع من الإخفاء القسري، في سجن سري، إلى السجن المركزي بصنعاء، وسمح للأم بزيارتهن مرة واحدة، فيما لا يزال مصير الأب والابن مجهولًا حتى اللحظة.







المليشيات الحوثية إختطاف أسرة كاملة صنعاء



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