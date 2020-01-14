"مطلوب أمني" يفتح النار على الأجهزة الأمنية ويصيب مواطنا في مأرب

*يمن برس -خاص
أصيب أمس الاثنين أحد المواطنين أثناء تبادل لإطلاق النار بين طقم عسكري يتبع قوات الأمن المركزي وبين مسلح مطلوب للأجهزة الأمنية في مأرب.
وقال شهود عيان لـ"يمن برس" إن طقما عسكريا يتبع قوات الأمن المركزي بمأرب قام بملاحقة المدعو "عبدالله ناصر شقران العقيلي" وهو أحد المطلوبين أمنيا وتنسب إليه تهم سرقة وجرائم قتل بحسب المصدر .
وأضاف المصدر إن المتهم استطاع الإفلات من الأجهزة الأمنية بعد أن أطلق عليهم النار وأصاب المواطن بالإضافة إلى الطقم العسكري مما أدى الى تعطله بالكامل.
تجدر الإشارة إلى أن المتهم العقيلي مطلوب للأجهزة الأمنية منذ سنوات بتهم متعددة منها سرقة سيارات وتعدي على أملاك الدولة وتورطه في التهريب مع عصابة مطلوبة للأمن في المحافظة.
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