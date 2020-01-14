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تأييد أحكام الإعدام لـ 4 متهمين باغتصاب وقتل شابة في 2012

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*يمن برس -وكالات

رفضت المحكمة العليا في الهند، اليوم الثلاثاء، التماسات لإعادة النظر في أحكام الإعدام الصادرة بحق أربعة متهمين باغتصاب وقتل شابة في حافلة بالعاصمة نيودلهي عام 2012، ليصبح تقديم التماس للرئيس هو السبيل الوحيد أمام المدانين.



وكان الاعتداء على الشابة، التي كانت تبلغ من العمر 23 عاما وتدرس العلاج الطبيعي، داخل حافلة تسير على الطريق قد أحدث صدمة في الهند وأدى إلى استحداث قوانين صارمة ضد العنف الجنسي، بما في ذلك الإعدام بتهمة الاغتصاب في بعض الحالات.



وفارقت الشابة الحياة في مستشفى بسنغافورة متأثرة بجراحها، بعد الاعتداء عليها بأسبوعين.





وقالت المحكمة إنه ما من سبب لإعادة النظر في قرارها مما يعني تأكيد أحكام الإعدام الصادرة بحق الأربعة وهم من منطقة يقطنها أبناء الطبقة العاملة في نيودلهي، وذلك بحسب وكالة "رويترز".



وأدين الأربعة عام 2013 وخسروا كل الطعون أمام محكمة أعلى درجة. وقالت محكمة في دلهي الأسبوع الماضي إنه سيتم إعدامهم شنقا يوم 22 يناير/ كانون الثاني.



ويعد العنف الجنسي ضد المرأة مشكلة ضخمة في الهند، التي تشهد جريمة اغتصاب كل 20 دقيقة. وأثارت حالات اغتصاب كثيرة مشاعر الاشمئزاز والغضب في أنحاء البلاد.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك رفضت المحكمة العليا في الهند، اليوم الثلاثاء، التماسات لإعادة النظر في أحكام الإعدام الصادرة بحق أربعة متهمين باغتصاب وقتل شابة في حافلة بالعاصمة نيودلهي عام 2012، ليصبح تقديم التماس للرئيس هو السبيل الوحيد أمام المدانين.وكان الاعتداء على الشابة، التي كانت تبلغ من العمر 23 عاما وتدرس العلاج الطبيعي، داخل حافلة تسير على الطريق قد أحدث صدمة في الهند وأدى إلى استحداث قوانين صارمة ضد العنف الجنسي، بما في ذلك الإعدام بتهمة الاغتصاب في بعض الحالات.وفارقت الشابة الحياة في مستشفى بسنغافورة متأثرة بجراحها، بعد الاعتداء عليها بأسبوعين.وقالت المحكمة إنه ما من سبب لإعادة النظر في قرارها مما يعني تأكيد أحكام الإعدام الصادرة بحق الأربعة وهم من منطقة يقطنها أبناء الطبقة العاملة في نيودلهي، وذلك بحسب وكالة "رويترز".وأدين الأربعة عام 2013 وخسروا كل الطعون أمام محكمة أعلى درجة. وقالت محكمة في دلهي الأسبوع الماضي إنه سيتم إعدامهم شنقا يوم 22 يناير/ كانون الثاني.ويعد العنف الجنسي ضد المرأة مشكلة ضخمة في الهند، التي تشهد جريمة اغتصاب كل 20 دقيقة. وأثارت حالات اغتصاب كثيرة مشاعر الاشمئزاز والغضب في أنحاء البلاد.







حكم الإعدام الهند المحكمة العليا



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