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إحباط تهريب نمور نادرة من اليمن إلى السعودية
الاربعاء, 15 يناير, 2020 04:25:00 مساءً

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إحباط تهريب نمور نادرة من اليمن إلى السعودية
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*يمن برس - متابعات

ضبطت الجهات الأمنية السعودية شرق منطقة جيزان جنوبي المملكة عدداً من المهربين المجهولين، حاولوا تهريب عدد من نمور الشيتا عبر مناطق وعرة قادمين بها من اليمن سيرا على الأقدام.

 



وقالت صحيفة "المدينة" السعودية، إن الجهات الأمنية عثرت بحوزة المهربين على النمور التي كانت مخبأة داخل أكياس حملوها على ظهورهم.

وأظهر مقطع فيديو متداول، النمور أثناء تحركها داخل أحد مراكز الضبط الأمني بعد إخراجها من الأكياس.

ووفقاً للصحيفة وضعت الحيوانات في محميات خاصة.

 

ونمور الشيتا من أفضل الحيوانات المفترسة التي يتم ترويضها وتصبح أليفة بعد تدريبها بطريقة خاصة على الرغم من شراستها في حياتها الطبيعية بالغابات.




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خاص - يمن برس

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