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مصرع قيادي حوثي في جبهة مريس بالضالع
الاربعاء, 15 يناير, 2020 06:11:00 مساءً

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مصرع قيادي حوثي في جبهة مريس بالضالع
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*يمن برس - متابعة خاصة
قال مصدر عسكري إن مدفعية الجيش الوطني قصفت تعزيزات لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة مريس، غربي محافظة الضالع كانت قادمة من مدينة دمت الواقعة تحت سيطرة المليشيا.

ونقل المركز الإعلامي عن مصدر عسكري مصرع خمسة من عناصر مليشيا الحوثي بينهم قيادي يدعى (نسيم بابكر) في اشتباكات اندلعت في المحور الغربي لجبهة مريس.

واندلعت مواجهات عنيفة بمختلف الاسلحة بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في جبهة حجر والفاخر شمال غرب قعطبة استمرت لساعات وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.


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خاص - يمن برس

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