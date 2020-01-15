مصرع قيادي حوثي في جبهة مريس بالضالع

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

قال مصدر عسكري إن مدفعية الجيش الوطني قصفت تعزيزات لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة مريس، غربي محافظة الضالع كانت قادمة من مدينة دمت الواقعة تحت سيطرة المليشيا.



ونقل المركز الإعلامي عن مصدر عسكري مصرع خمسة من عناصر مليشيا الحوثي بينهم قيادي يدعى (نسيم بابكر) في اشتباكات اندلعت في المحور الغربي لجبهة مريس.



واندلعت مواجهات عنيفة بمختلف الاسلحة بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في جبهة حجر والفاخر شمال غرب قعطبة استمرت لساعات وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال مصدر عسكري إن مدفعية الجيش الوطني قصفت تعزيزات لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة مريس، غربي محافظة الضالع كانت قادمة من مدينة دمت الواقعة تحت سيطرة المليشيا.ونقل المركز الإعلامي عن مصدر عسكري مصرع خمسة من عناصر مليشيا الحوثي بينهم قيادي يدعى (نسيم بابكر) في اشتباكات اندلعت في المحور الغربي لجبهة مريس.واندلعت مواجهات عنيفة بمختلف الاسلحة بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في جبهة حجر والفاخر شمال غرب قعطبة استمرت لساعات وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.







مصرع قيادي حوثي مريس الضالع



شارك الخبر أصدقاءك:



310

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

