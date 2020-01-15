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كلاب "تفترس" طفلا حديث الولادة داخل غرفة العمليات والشرطة تغلق المستشفى

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كلاب

*يمن برس -متابعة خاصة

أغلقت الشرطة الهندية مستشفى خاصا، ووجهت الاتهام للعاملين فيه بـ"القتل الخطأ" بعد أن نهشت كلاب طفلا حديث الولادة حتى الموت داخل غرفة العمليات.



ووفق تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية، فقد هاجمت مجموعة من الكلاب الضالة دخلت من نافذة المستشفى ووصلت إلى غرفة العمليات، الطفل، البالغ من العمر 3 ساعات فقط، قبل أن يسمع أقاربه، الذين كانوا يتجولون داخل المستشفى، أصوات الكلاب وهي تنهش الطفل في وقت مبكر من الاثنين.



ووقع الحادث في منطقة فاروخاباد، على بعد 180 كيلومترا من لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش في الهند.



وقالت الشرطة إن المولود الجديد أصيب بجروح في جميع أنحاء جسمه، وتتوقع صدور تقرير بعد الوفاة لتأكيد السبب الدقيق لوفاة الطفل.



وقال ضابط التحقيق في الحادثة، فيد براكاش باندي: "زعمت الأسرة أن الرضيع ترك دون مراقبة داخل غرفة العمليات مع فتح النوافذ، مما أدى إلى هجوم الكلاب".



وأضاف: "نحن بانتظار تقرير ما بعد الوفاة قبل أن تجري أي عمليات اعتقال بسبب الحادثة".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أغلقت الشرطة الهندية مستشفى خاصا، ووجهت الاتهام للعاملين فيه بـ"القتل الخطأ" بعد أن نهشت كلاب طفلا حديث الولادة حتى الموت داخل غرفة العمليات.ووفق تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية، فقد هاجمت مجموعة من الكلاب الضالة دخلت من نافذة المستشفى ووصلت إلى غرفة العمليات، الطفل، البالغ من العمر 3 ساعات فقط، قبل أن يسمع أقاربه، الذين كانوا يتجولون داخل المستشفى، أصوات الكلاب وهي تنهش الطفل في وقت مبكر من الاثنين.ووقع الحادث في منطقة فاروخاباد، على بعد 180 كيلومترا من لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش في الهند.وقالت الشرطة إن المولود الجديد أصيب بجروح في جميع أنحاء جسمه، وتتوقع صدور تقرير بعد الوفاة لتأكيد السبب الدقيق لوفاة الطفل.وقال ضابط التحقيق في الحادثة، فيد براكاش باندي: "زعمت الأسرة أن الرضيع ترك دون مراقبة داخل غرفة العمليات مع فتح النوافذ، مما أدى إلى هجوم الكلاب".وأضاف: "نحن بانتظار تقرير ما بعد الوفاة قبل أن تجري أي عمليات اعتقال بسبب الحادثة".







غرفة العمليات كلاب طفل



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