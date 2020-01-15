الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / السلطة المحلية بالحديدة تناشد المنظمات بسرعة التدخل لإنقاذ الوضع الصحي بالمحافظة

السلطة المحلية بالحديدة تناشد المنظمات بسرعة التدخل لإنقاذ الوضع الصحي بالمحافظة

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

ناشد مكتب الصحة بمحافظة الحديدة منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المهتمة بالجانب الصحي بسرعة التدخل لمعالجة الحالات المصابة بحمى الضنك والملاريا ورفع مستوى الإستجابة لوقف تفشي الوباء بالمحافظة.



ودعا مكتب الصحة في بيان صادر عنه اليوم المنظمات العاملة بالمحافظة إلى سرعة التدخل وإمداد القطاع والمرافق الصحية بالمحاليل والأدوية الخاصة بحمى الضنك والملاريا لإحتواء ومواجهة المرض حيث وأن المخزون شارف على النفاذ.



لافتًا إلى أن الوضع الصحي بالمحافظة لا يحتمل التأخير مع زيادة عدد الحالات المصابة والضغط الكبير الذي تواجهه المرافق الصحية في تقديم المساعدة وصرف العلاجات للمصابين بالمرض.



محذرًا من تدهور الوضع بشكل كارثي وعدم قدرة المرافق الصحية في استقبال المرضى والسيطرة على المرض .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ناشد مكتب الصحة بمحافظة الحديدة منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المهتمة بالجانب الصحي بسرعة التدخل لمعالجة الحالات المصابة بحمى الضنك والملاريا ورفع مستوى الإستجابة لوقف تفشي الوباء بالمحافظة.ودعا مكتب الصحة في بيان صادر عنه اليوم المنظمات العاملة بالمحافظة إلى سرعة التدخل وإمداد القطاع والمرافق الصحية بالمحاليل والأدوية الخاصة بحمى الضنك والملاريا لإحتواء ومواجهة المرض حيث وأن المخزون شارف على النفاذ.لافتًا إلى أن الوضع الصحي بالمحافظة لا يحتمل التأخير مع زيادة عدد الحالات المصابة والضغط الكبير الذي تواجهه المرافق الصحية في تقديم المساعدة وصرف العلاجات للمصابين بالمرض.محذرًا من تدهور الوضع بشكل كارثي وعدم قدرة المرافق الصحية في استقبال المرضى والسيطرة على المرض .







مناشدات مكتب الصحة الحديدة



شارك الخبر أصدقاءك:



361

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







