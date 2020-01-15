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السلطة المحلية بالحديدة تناشد المنظمات بسرعة التدخل لإنقاذ الوضع الصحي بالمحافظة
الاربعاء, 15 يناير, 2020 09:44:00 مساءً

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السلطة المحلية بالحديدة تناشد المنظمات بسرعة التدخل لإنقاذ الوضع الصحي بالمحافظة
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*يمن برس - متابعة خاصة
ناشد مكتب الصحة بمحافظة الحديدة منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المهتمة بالجانب الصحي بسرعة التدخل لمعالجة الحالات المصابة بحمى الضنك والملاريا ورفع مستوى الإستجابة لوقف تفشي الوباء بالمحافظة.

ودعا مكتب الصحة في بيان صادر عنه اليوم المنظمات العاملة بالمحافظة إلى سرعة التدخل وإمداد القطاع والمرافق الصحية بالمحاليل والأدوية الخاصة بحمى الضنك والملاريا لإحتواء ومواجهة المرض حيث وأن المخزون شارف على النفاذ.

لافتًا إلى أن الوضع الصحي بالمحافظة لا يحتمل التأخير مع زيادة عدد الحالات المصابة والضغط الكبير الذي تواجهه المرافق الصحية في تقديم المساعدة وصرف العلاجات للمصابين بالمرض.

محذرًا من تدهور الوضع بشكل كارثي وعدم قدرة المرافق الصحية في استقبال المرضى والسيطرة على المرض .


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خاص - يمن برس

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