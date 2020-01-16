 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / ترامب يعلق على إجراءات عزله: مجرد خدعة
ترامب يعلق على إجراءات عزله: مجرد خدعة
الخميس, 16 يناير, 2020 02:02:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
ترامب يعلق على إجراءات عزله: مجرد خدعة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، إجراءات عزله ووصفها بالـ"خدعة"، فيما كشف قادة الديموقراطيين الفريق الذي سيقود محاكمته في مجلس الشيوخ.

وكتب ترامب على تويتر بعد ثوان من إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي فريق المحاكمة المؤلف من سبعة أعضاء "ها نحن نعود مرة أخرى، خدعة أخرى من الديموقراطيين الذين لا يفعلون شيئا".

ويوم الثلاثاء، قال رئيس مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنه من المرجح أن تبدأ محاكمة الرئيس ترامب بهدف عزله يوم الثلاثاء 21 يناير 2020.




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
550
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©