ترامب يعلق على إجراءات عزله: مجرد خدعة

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*يمن برس - متابعات

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، إجراءات عزله ووصفها بالـ"خدعة"، فيما كشف قادة الديموقراطيين الفريق الذي سيقود محاكمته في مجلس الشيوخ.

وكتب ترامب على تويتر بعد ثوان من إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي فريق المحاكمة المؤلف من سبعة أعضاء "ها نحن نعود مرة أخرى، خدعة أخرى من الديموقراطيين الذين لا يفعلون شيئا".

ويوم الثلاثاء، قال رئيس مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنه من المرجح أن تبدأ محاكمة الرئيس ترامب بهدف عزله يوم الثلاثاء 21 يناير 2020.