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نجاة قيادي في الانتقالي من محاولة اغتيال وسقوط ضحايا
الجمعة, 17 يناير, 2020 08:15:00 مساءً

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نجاة قيادي في الانتقالي من محاولة اغتيال وسقوط ضحايا
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*يمن برس - خاص
نجا قيادي بارز في قوات الحزام الأمني الموالية للانتقالي من محاولة اغتيال في محافظة لحج (جنوبي اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ"يمن برس" إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور موكب العميد مبارك سعيد قائد الكتيبة الاولى للواء الخامس دعم وإسناد في محافظة لحج جنوبي اليمن.

وأوضح أن العميد مبارك نجا من محاولة الاغتيال فيما قتل أحد مرافقيه وجرح آخرون.

جدير بالذكر أن العميد مبارك سعيد يرأس القيادة المحلية لفرع المجلس الانتقالي الجنوبي في الملاح بردفان.


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