الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / نجاة قيادي في الانتقالي من محاولة اغتيال وسقوط ضحايا

نجاة قيادي في الانتقالي من محاولة اغتيال وسقوط ضحايا

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - خاص

نجا قيادي بارز في قوات الحزام الأمني الموالية للانتقالي من محاولة اغتيال في محافظة لحج (جنوبي اليمن).



وقال مصدر عسكري لـ"يمن برس" إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور موكب العميد مبارك سعيد قائد الكتيبة الاولى للواء الخامس دعم وإسناد في محافظة لحج جنوبي اليمن.



وأوضح أن العميد مبارك نجا من محاولة الاغتيال فيما قتل أحد مرافقيه وجرح آخرون.



جدير بالذكر أن العميد مبارك سعيد يرأس القيادة المحلية لفرع المجلس الانتقالي الجنوبي في الملاح بردفان.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نجا قيادي بارز في قوات الحزام الأمني الموالية للانتقالي من محاولة اغتيال في محافظة لحج (جنوبي اليمن).وقال مصدر عسكري لـ"يمن برس" إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور موكب العميد مبارك سعيد قائد الكتيبة الاولى للواء الخامس دعم وإسناد في محافظة لحج جنوبي اليمن.وأوضح أن العميد مبارك نجا من محاولة الاغتيال فيما قتل أحد مرافقيه وجرح آخرون.جدير بالذكر أن العميد مبارك سعيد يرأس القيادة المحلية لفرع المجلس الانتقالي الجنوبي في الملاح بردفان.







عدن الانتقالي لحج



شارك الخبر أصدقاءك:



179

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







