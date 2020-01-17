مسلح حوثي ينهي حياة والده برصاصة في الرأس

*يمن برس - متابعات
قتل مسلح حوثي في محافظة ذمار (جنوبي العاصمة صنعاء) والده، على خلفية محاولة منعه من العودة لجبهات القتال.
وقالت مصادر محلية إن مساعد جمال القهبري من أبناء منطقة بيت الكوماني بمديرية عنس محافظة ذمار ( 100 كم جنوب صنعاء) قتل والده أمس الأول في منزل العائلة إثر محاولاته منعه العودة للقتال إلى جانب الحوثيين“.
وكان الابن القاتل عاد بعد غياب نحو 5 أشهر إثر التحاقه بصفوف الحوثيين، والقتال إلى جانبها في جبهات الضالع، وبعد عودته للمنزل حاول والده منعه لكنه أرداه قتيلا بعد إطلاق النار على رأسه بشكل مباشر.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك