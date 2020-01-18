تعز..جندي في الجيش الوطني ينهي حياته بطريقة مؤلمة غرب المحافظة

*يمن برس -خاص
قام أحد جنود الجيش الوطني مساء اليوم السبت بقتل نفسه شنقاً في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.
مصدر عسكري أفاد لـ"يمن برس" أن الجندي "يحيى الشوكاني" عُثر عليه مقتولا بعد أن قام بشنق نفسه في غرفته بمنطقة مدرات غرب المحافظة.
وأضاف المصدر أن الجهات المعنية باشرت التحقيق في الحادثة التي يكتنفها كثير من الغموض لكشف ملابساتها والتأكد من حقيقتها ، كما قامت بنقل الجندي إلى ثلاجة المستشفى العسكري .
وتشهد الجبهة الغربية التي كان يداوم فيه الشوكاني معارك شرسة بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية من حين لآخر .
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