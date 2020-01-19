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قوة عسكرية سعودية تدخل عدن

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*يمن برس - متابعة خاصة

دخلت قوة عسكرية سعودية مساء السبت، العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)



وقال مصدر العسكري إن قواطر كبيرة تحمل على متنها أطقمًا مدرعة وعربات دخلت حي العريش البوابة الشرقية لمدينة عدن ثم تحركت صوب المقر الرئيسي لقوات التحالف العربي في مديرية البريقة غربي المدينة الساحلية.



وبحسب المصدر فإن أكثر من 10 شاحنات دخلت عدن وتحمل كل شاحنة طقمين وعربة مدرعة، في حين من المزمع أن تدخل المدينة شاحنات أخرى تحمل أطقم ومدرعات خلال الساعات القادمة.



وفي وقت سابق وصلت القوة العسكرية إلى محافظة أبين وتوقفت قليلا في مدينة شقرة إلى الشرق من مدينة زنجبار العاصمة قبل ان تواصل تقدمها إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك دخلت قوة عسكرية سعودية مساء السبت، العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)وقال مصدر العسكري إن قواطر كبيرة تحمل على متنها أطقمًا مدرعة وعربات دخلت حي العريش البوابة الشرقية لمدينة عدن ثم تحركت صوب المقر الرئيسي لقوات التحالف العربي في مديرية البريقة غربي المدينة الساحلية.وبحسب المصدر فإن أكثر من 10 شاحنات دخلت عدن وتحمل كل شاحنة طقمين وعربة مدرعة، في حين من المزمع أن تدخل المدينة شاحنات أخرى تحمل أطقم ومدرعات خلال الساعات القادمة.وفي وقت سابق وصلت القوة العسكرية إلى محافظة أبين وتوقفت قليلا في مدينة شقرة إلى الشرق من مدينة زنجبار العاصمة قبل ان تواصل تقدمها إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.







قوة عسكرية تدخل عدن



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