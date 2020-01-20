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لليوم الثالث على التوالي.. قصف عنيف على صنعاء
الإثنين, 20 يناير, 2020 12:10:00 صباحاً

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لليوم الثالث على التوالي.. قصف عنيف على صنعاء

*يمن برس - خاص
عاود طيران التحالف في وقت متأخر من مساء الأحد، قصف مواقع تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء.

وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن طيران التحالف شن ثلاث غارات على مواقع للحوثيين في نهم، وغارة رابعة على منطقة الاعروش بمديرية خولان الطيال.

وتزامنت الغارات مع تجدد المعارك بين قوات الجيش الوطني من جهة والحوثيين من جهة أخرى في مديرية نهم شرقي صنعاء لليوم الثالث على التوالي.


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خاص - يمن برس

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