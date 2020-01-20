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الفنانة أروى تكشف عن تعرضها للكثير من المضايقات بسبب جنسيتها اليمنية

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*يمن برس - متابعة خاصة

كشفت الفنانة اليمنية أروى عن تعرضها للكثير من المضايقات بسبب إفصاحها عن جنسيتها اليمنية محملة المسؤولين اليمنيين السبب في ذلك.



وقالت أروى في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“: ”حسسوني أن الجنسية اليمنية مسبة“.. وتسئلت بالقول: ”أين بعضهم عندما يتحدث مع أشخاص في إحدى شؤونه ويقولون له أصلك يمني فيضطر للقول بأنه ليس يمينًا وكأنه يسبه بسبب جنسيته؟“.



وأكدت أن كثيرين تخلوا عن جنسيتهم لأغراض أخرى لا يلامون عليها لأن المسؤولين في اليمن السبب في ذلك مضيفة: ”المسؤولون في بلدنا ما عزونا وصرنا ما لنا قيمة بالعكس صرنا مهما كنا مبدعين أو لدينا مهارة ونتفوق على كثير فمجرد جواز سفرنا يمنعنا من التواجد في مكان يليق بمهاراتنا أو موهبتنا“.



وتابعت أروى تقول: ”صارت جنسيتنا مسبة وللأسف الواحد ما يقدر يغير شيء خاصة في الحنين لأهله وأنا واحدة ما سافرت اليمن كتير ولكن ما عندنا شيء تاني“.



وأكدت أن من يتنكر من أصله لا يلقى احتراماً من أحد، فالبعض استطاع أن يحمل جنسية أخرى ولا يقول إن جواز سفره يمني، مؤكدًة أنهم لو صرحوا بجنسيتهم اليمنية يتغير وضعهم للأسوأ.



يذكر بأن الفنانة اليمنية أروى ولدت في الكويت لأب يمني وأم مصرية، وانتقلت إلى مصر عام 1986، حيث استكملت دراستها الإعدادية والثانوية والجامعية في القاهرة.



وتزوجت أروى من رجل الأعمال عبدالفتاح المصري، في أكتوبر 2011، وهو يعمل مدير إنتاج في مجموعة "إم بي سي"، ورزقت في 2012 بابنة تسمى نورة.



وإلى جانب الغناء قدمت الفنانة اليمنية أروى العديد من البرامج التلفزيونية منها، "نورت مع أروى" و"خليها علينا" و"الليلة مع دودي" و"تحت السيطرة".







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت الفنانة اليمنية أروى عن تعرضها للكثير من المضايقات بسبب إفصاحها عن جنسيتها اليمنية محملة المسؤولين اليمنيين السبب في ذلك.وقالت أروى في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“: ”حسسوني أن الجنسية اليمنية مسبة“.. وتسئلت بالقول: ”أين بعضهم عندما يتحدث مع أشخاص في إحدى شؤونه ويقولون له أصلك يمني فيضطر للقول بأنه ليس يمينًا وكأنه يسبه بسبب جنسيته؟“.وأكدت أن كثيرين تخلوا عن جنسيتهم لأغراض أخرى لا يلامون عليها لأن المسؤولين في اليمن السبب في ذلك مضيفة: ”المسؤولون في بلدنا ما عزونا وصرنا ما لنا قيمة بالعكس صرنا مهما كنا مبدعين أو لدينا مهارة ونتفوق على كثير فمجرد جواز سفرنا يمنعنا من التواجد في مكان يليق بمهاراتنا أو موهبتنا“.وتابعت أروى تقول: ”صارت جنسيتنا مسبة وللأسف الواحد ما يقدر يغير شيء خاصة في الحنين لأهله وأنا واحدة ما سافرت اليمن كتير ولكن ما عندنا شيء تاني“.وأكدت أن من يتنكر من أصله لا يلقى احتراماً من أحد، فالبعض استطاع أن يحمل جنسية أخرى ولا يقول إن جواز سفره يمني، مؤكدًة أنهم لو صرحوا بجنسيتهم اليمنية يتغير وضعهم للأسوأ.يذكر بأن الفنانة اليمنية أروى ولدت في الكويت لأب يمني وأم مصرية، وانتقلت إلى مصر عام 1986، حيث استكملت دراستها الإعدادية والثانوية والجامعية في القاهرة.وتزوجت أروى من رجل الأعمال عبدالفتاح المصري، في أكتوبر 2011، وهو يعمل مدير إنتاج في مجموعة "إم بي سي"، ورزقت في 2012 بابنة تسمى نورة.وإلى جانب الغناء قدمت الفنانة اليمنية أروى العديد من البرامج التلفزيونية منها، "نورت مع أروى" و"خليها علينا" و"الليلة مع دودي" و"تحت السيطرة".







اليمن الفنانة أروى الجنسية اليمنية



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