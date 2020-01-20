علامات نقص الفيتامينات والمعادن‬ في الجسم وطرق تعويضها بسهولة

*يمن برس - وكالات
كشفت الجمعية الألمانية للتغذية، بعض العوارض التي تدل على نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم، من بينها: التعب الدائم، ضعف التركيز، تقلص العضلات، ضعف الأعصاب، سوء الهضم والبقع الزرقاء بالساق والركبة.
ولمواجهة هذا النقص، يُنصح بتناول الخضراوات والفواكه بمعدل خمس حصص يومياً، بمعدل 400 غرام أم من الخضراوات و250 غراماً من الفواكه، وذلك نظراً لغناها بالفيتامين والمعادن.
فعلى سبيل المثال يحتوي الموز والتوت والبروكلي والسبانخ على البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، وهي معادن مهمة لتجنب التقلص العضلي.
وتحتاج الأعصاب إلى فيتامينات بي B، والتي تتمثل مصادرها في الموز والأفوكادو والبروكلي والكرنب والسبانخ والبازلاء.
ولتجنب البقع الزرقاء، ينبغي تناول الخضراوات والفواكه الغنية بفيتامين كي K، مثل البروكلي والكرنب والسبانخ.
ولمحاربة التعب وضعف التركيز، يحتاج الجسم إلى الحديد الذي تتمثل مصادره في التوت والكيوي والموز والسبانخ والطماطم والفِطر.
ولتنشيط الهضم، ينبغي تناول الأنواع الغنية بالألياف الغذائية مثل الجزر والبطاطس والكرنب والتفاح.
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