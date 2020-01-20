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علامات نقص الفيتامينات والمعادن‬ في الجسم وطرق تعويضها بسهولة

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*يمن برس - وكالات

كشفت الجمعية الألمانية للتغذية، بعض العوارض التي تدل على نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم، من بينها: التعب الدائم، ضعف التركيز، تقلص العضلات، ضعف الأعصاب‬، سوء الهضم والبقع الزرقاء بالساق والركبة. ‬



‫ولمواجهة هذا النقص، يُنصح بتناول الخضراوات والفواكه بمعدل خمس حصص‬ ‫يومياً، بمعدل 400 غرام أم من الخضراوات و250 غراماً من الفواكه، وذلك نظراً لغناها بالفيتامين والمعادن.



فعلى سبيل‬ ‫المثال يحتوي الموز والتوت والبروكلي والسبانخ على البوتاسيوم‬ ‫والمغنيسيوم والكالسيوم، وهي معادن مهمة لتجنب التقلص العضلي.‬



وتحتاج الأعصاب إلى فيتامينات بي B، والتي تتمثل مصادرها في الموز‬ ‫والأفوكادو والبروكلي والكرنب والسبانخ والبازلاء. ‬



ولتجنب البقع الزرقاء، ينبغي تناول الخضراوات والفواكه الغنية بفيتامين كي K،‬ ‫مثل البروكلي والكرنب والسبانخ. ‬



‫ولمحاربة التعب وضعف التركيز، يحتاج الجسم إلى الحديد الذي تتمثل مصادره‬ ‫في التوت والكيوي والموز والسبانخ والطماطم والفِطر.‬



‫ولتنشيط الهضم، ينبغي تناول الأنواع الغنية بالألياف الغذائية مثل الجزر‬ ‫والبطاطس والكرنب والتفاح.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت الجمعية الألمانية للتغذية، بعض العوارض التي تدل على نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم، من بينها: التعب الدائم، ضعف التركيز، تقلص العضلات، ضعف الأعصاب‬، سوء الهضم والبقع الزرقاء بالساق والركبة. ‬‫ولمواجهة هذا النقص، يُنصح بتناول الخضراوات والفواكه بمعدل خمس حصص‬ ‫يومياً، بمعدل 400 غرام أم من الخضراوات و250 غراماً من الفواكه، وذلك نظراً لغناها بالفيتامين والمعادن.فعلى سبيل‬ ‫المثال يحتوي الموز والتوت والبروكلي والسبانخ على البوتاسيوم‬ ‫والمغنيسيوم والكالسيوم، وهي معادن مهمة لتجنب التقلص العضلي.‬وتحتاج الأعصاب إلى فيتامينات بي B، والتي تتمثل مصادرها في الموز‬ ‫والأفوكادو والبروكلي والكرنب والسبانخ والبازلاء. ‬ولتجنب البقع الزرقاء، ينبغي تناول الخضراوات والفواكه الغنية بفيتامين كي K،‬ ‫مثل البروكلي والكرنب والسبانخ. ‬‫ولمحاربة التعب وضعف التركيز، يحتاج الجسم إلى الحديد الذي تتمثل مصادره‬ ‫في التوت والكيوي والموز والسبانخ والطماطم والفِطر.‬‫ولتنشيط الهضم، ينبغي تناول الأنواع الغنية بالألياف الغذائية مثل الجزر‬ ‫والبطاطس والكرنب والتفاح.







علامات نقص الفيتامينات



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