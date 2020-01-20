 الصفحة الرئيسية / طب وصحة / علامات نقص الفيتامينات والمعادنâ€¬ في الجسم وطرق تعويضها بسهولة
علامات نقص الفيتامينات والمعادن‬ في الجسم وطرق تعويضها بسهولة
الإثنين, 20 يناير, 2020 07:08:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
علامات نقص الفيتامينات والمعادن‬ في الجسم وطرق تعويضها بسهولة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - وكالات
كشفت الجمعية الألمانية للتغذية، بعض العوارض التي تدل على نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم، من بينها: التعب الدائم، ضعف التركيز، تقلص العضلات، ضعف الأعصاب‬، سوء الهضم والبقع الزرقاء بالساق والركبة. ‬

‫ولمواجهة هذا النقص، يُنصح بتناول الخضراوات والفواكه بمعدل خمس حصص‬ ‫يومياً، بمعدل 400 غرام أم من الخضراوات و250 غراماً من الفواكه، وذلك نظراً لغناها بالفيتامين والمعادن.
 
فعلى سبيل‬ ‫المثال يحتوي الموز والتوت والبروكلي والسبانخ على البوتاسيوم‬ ‫والمغنيسيوم والكالسيوم، وهي معادن مهمة لتجنب التقلص العضلي.‬

وتحتاج الأعصاب إلى فيتامينات بي B، والتي تتمثل مصادرها في الموز‬ ‫والأفوكادو والبروكلي والكرنب والسبانخ والبازلاء. ‬

ولتجنب البقع الزرقاء، ينبغي تناول الخضراوات والفواكه الغنية بفيتامين كي K،‬ ‫مثل البروكلي والكرنب والسبانخ. ‬

‫ولمحاربة التعب وضعف التركيز، يحتاج الجسم إلى الحديد الذي تتمثل مصادره‬ ‫في التوت والكيوي والموز والسبانخ والطماطم والفِطر.‬

‫ولتنشيط الهضم، ينبغي تناول الأنواع الغنية بالألياف الغذائية مثل الجزر‬ ‫والبطاطس والكرنب والتفاح.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
2086
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©