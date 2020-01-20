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برد وأمطار..آخر تطورات الطقس خلال 24 ساعة القادمة

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*يمن برس - خاص

توقع مركز الأرصاد أن يكون الطقس خلال الأربعة والعشرين ساعة القادمة بارداً و جافاً على المحافظات الجبلية الغربية، وأجزاء من الهضاب الداخلية، خاصة محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء) و أجزاء من محافظتي إب و الضالع، أثناء الليل و الصباح الباكر.



وأوضح في نشرته الصادرة اليوم الاثنين، أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً نهاراً، مع احتمال تكون السحب الركامية على المرتفعات و السواحل الغربية، في فترتي ما بعد الظهيرة.



وأشار إلى احتمال تشكل الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات (المحويت، حجة، ريمة، إب، تعز)، و مرتفعات محافظتي (أبين، لحج).



وتوقع المركز هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الجنوبية و الجنوبية الغربية، و المناطق الداخلية المحاذية لها، خاصة سواحل عدن و أبين و لحج و تعز وأرخبيل سقطرى.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توقع مركز الأرصاد أن يكون الطقس خلال الأربعة والعشرين ساعة القادمة بارداً و جافاً على المحافظات الجبلية الغربية، وأجزاء من الهضاب الداخلية، خاصة محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء) و أجزاء من محافظتي إب و الضالع، أثناء الليل و الصباح الباكر.وأوضح في نشرته الصادرة اليوم الاثنين، أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً نهاراً، مع احتمال تكون السحب الركامية على المرتفعات و السواحل الغربية، في فترتي ما بعد الظهيرة.وأشار إلى احتمال تشكل الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات (المحويت، حجة، ريمة، إب، تعز)، و مرتفعات محافظتي (أبين، لحج).وتوقع المركز هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الجنوبية و الجنوبية الغربية، و المناطق الداخلية المحاذية لها، خاصة سواحل عدن و أبين و لحج و تعز وأرخبيل سقطرى.







الارصاد طقس اليمن



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