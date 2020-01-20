برد وأمطار..آخر تطورات الطقس خلال 24 ساعة القادمة

*يمن برس - خاص
توقع مركز الأرصاد أن يكون الطقس خلال الأربعة والعشرين ساعة القادمة بارداً و جافاً على المحافظات الجبلية الغربية، وأجزاء من الهضاب الداخلية، خاصة محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء) و أجزاء من محافظتي إب و الضالع، أثناء الليل و الصباح الباكر.
وأوضح في نشرته الصادرة اليوم الاثنين، أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً نهاراً، مع احتمال تكون السحب الركامية على المرتفعات و السواحل الغربية، في فترتي ما بعد الظهيرة.
وأشار إلى احتمال تشكل الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات (المحويت، حجة، ريمة، إب، تعز)، و مرتفعات محافظتي (أبين، لحج).
وتوقع المركز هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الجنوبية و الجنوبية الغربية، و المناطق الداخلية المحاذية لها، خاصة سواحل عدن و أبين و لحج و تعز وأرخبيل سقطرى.
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