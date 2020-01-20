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معارك ليلية عنيفة في مأرب والطيران يتدخل

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*يمن برس - خاص



اندلعت معارك عنيفة بين مسلحي الحوثيين من جهة وقوات الجيش الوطني من جهة أخرى، مساء اليوم الإثنين، في منطقة صرواح (غربي محافظة مأرب)



وقال مصدر ميداني لـ"يمن برس" إن معارك عنيفة اندلعت مساء اليوم بين الحوثيين وقوات الجيش الوطني أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.



وأوضح المصدر أن قوات الجيش شنت هجوماً مباغتاً على مواقع تابعة للحوثيين في جبل هيلان بصرواح غربي مارب.



وأضاف المصدر أن المواجهات تشتد على خطوط تماس ميسرة وقلب جبهة صرواح مشيراً إلى أن مسلحي الحوثيين يحاولون التقدم صوب مواقع وتمركز قوات الجيش الوطني ميسرة الجبهة.



وأشار إلى أن طيران التحالف دخل خط المعركة وشن عدة غارات على تجمعات وتعزيزات للحوثيين في منطقة صرواح غربي مأرب.



وتشهد منطقة "صرواح"، غربي محافظة مأرب، مواجهات من حين إلى آخر، بين قوات الجيش الوطني من جهة، وبين الحوثيين من جهة أخرى.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اندلعت معارك عنيفة بين مسلحي الحوثيين من جهة وقوات الجيش الوطني من جهة أخرى، مساء اليوم الإثنين، في منطقة صرواح (غربي محافظة مأرب)وقال مصدر ميداني لـ"يمن برس" إن معارك عنيفة اندلعت مساء اليوم بين الحوثيين وقوات الجيش الوطني أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.وأوضح المصدر أن قوات الجيش شنت هجوماً مباغتاً على مواقع تابعة للحوثيين في جبل هيلان بصرواح غربي مارب.وأضاف المصدر أن المواجهات تشتد على خطوط تماس ميسرة وقلب جبهة صرواح مشيراً إلى أن مسلحي الحوثيين يحاولون التقدم صوب مواقع وتمركز قوات الجيش الوطني ميسرة الجبهة.وأشار إلى أن طيران التحالف دخل خط المعركة وشن عدة غارات على تجمعات وتعزيزات للحوثيين في منطقة صرواح غربي مأرب.وتشهد منطقة "صرواح"، غربي محافظة مأرب، مواجهات من حين إلى آخر، بين قوات الجيش الوطني من جهة، وبين الحوثيين من جهة أخرى.







مأرب معارك جبل هيلان



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