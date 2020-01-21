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طارق صالح يعلن تأييده للجيش في نهم واستعداده لدعمه بالمقاتلين والسلاح

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*يمن برس - متابعة خاصة



أعلن العميد طارق محمد عبدالله صالح قائد قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي دعمه وتأييده لقوات الجيش الوطني في جبهة نهم واستعداده لدعمها بالسلاح والمقاتلين.



وقال العميد طارق صالح في تغريدة على حسابه في تويتر "‏قلوبنا وعقولنا مع الأبطال الأشاوس في جبهة نهم، والذين يسجلون الآن صفحةً لابد أن تكون خالدةً في معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم".



وأضاف: "جاهزون لدعم وإسناد المعركة الوطنية التي يخوضها أبطال اليمن في نهم بكل ما نستطيع وكل ما نملك".



كما دعا العميد طارق "كل اليمنيين إلى التوحد خلف هذه المعركة".



يذكر أن قوات الجيش تمكنت اليوم من أسر عناصر كتيبة الموت الحوثية في نهم بعد مصرع قائدها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن العميد طارق محمد عبدالله صالح قائد قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي دعمه وتأييده لقوات الجيش الوطني في جبهة نهم واستعداده لدعمها بالسلاح والمقاتلين.وقال العميد طارق صالح في تغريدة على حسابه في تويتر "‏قلوبنا وعقولنا مع الأبطال الأشاوس في جبهة نهم، والذين يسجلون الآن صفحةً لابد أن تكون خالدةً في معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم".وأضاف: "جاهزون لدعم وإسناد المعركة الوطنية التي يخوضها أبطال اليمن في نهم بكل ما نستطيع وكل ما نملك".كما دعا العميد طارق "كل اليمنيين إلى التوحد خلف هذه المعركة".يذكر أن قوات الجيش تمكنت اليوم من أسر عناصر كتيبة الموت الحوثية في نهم بعد مصرع قائدها.







طارق صالح دعم الجيش نهم



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