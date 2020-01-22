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الشرطة السعودية تضبط مقيماً زوّر 253 هوية
الاربعاء, 22 يناير, 2020 01:20:00 صباحاً

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الشرطة السعودية تضبط مقيماً زوّر 253 هوية
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*يمن برس - متابعات
ألقت الشرطة السعودية، الثلاثاء، القبض على مقيم أثيوبي في منطقة مكة المكرمة، قام بتزوير "هوية مقيم".

وفي التفاصيل فقد أفاد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهات المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الرابع من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطه بجرائم تزوير هوية مقيم وعرضها للبيع بمقابل مالي مستخدماً معملاً لهذا الغرض.

وبحسب صحيفة "المدينة" السعودية فإن المقيم ضبط بحوزته (253) بطاقة مزورة لهوية مقيم، ووثائق تأمين وبطاقات صحية وتصاريح حج وأختام متنوعة مزورة بالإضافة إلى جهاز خاص بطباعة البطاقات المزورة، وأوقف واتخذت جميع الإجراءات النظامية بحقه.


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خاص - يمن برس

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