عمره 75 عاما.. أكبر لاعب بالعالم يلعب بالدوري المصري

*يمن برس - متابعات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن قيد أكبر لاعب محترف في العالم وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.ووفقا لم نشره حساب الاتحاد على فيسبوك، يبلغ اللاعب من العمر 75 عاما، ويدعى عز الدين بهادر، وقد وقع لنادي "6 أكتوبر" ضمن أندية القسم الثالث في مصر.ويستعد بهادر لدخول موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات، التي دعي إليها مندوبون من الموسوعة الشهيرة.