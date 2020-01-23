الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / القبض على مجرم خطير بعد ساعة من ارتكابه جريمة قتل في تعز

القبض على مجرم خطير بعد ساعة من ارتكابه جريمة قتل في تعز

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

أجهزة أمنية

*يمن برس -خاص

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مجرم خطير بعد ساعة من ارتكابه جريمة قتل في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.





وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن الشرطة في مديرية الشمايتين، ألقت القبض على الجاني (ب.ع.ع) بعد ساعة من إقدامه على قتل المواطن "عاصم محمد شمس الدين المنصوب" في مدينة التربة جنوبي المحافظة.



من جهته ، قال العقيد محمد العليمي مدير شرطة الشمايتين في تصريح له" إنه فور تلقينا بلاغ مقتل الشاب عاصم المنصوب تم التوجيه لأفراد الأمن والبحث الجنائي بالتحرك إلى مسرح الجريمة واتخاذ الإجراءات اللازمة .



وأضاف العليمي أنه تم بعد ذلك رصد تحركات الجاني وتحديد مكان تواجده ومن ثم إلقاء القبض عليه .مؤكداً أن الجاني من المطلوبين للأمن ومتهم بجنايات سابقة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مجرم خطير بعد ساعة من ارتكابه جريمة قتل في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن الشرطة في مديرية الشمايتين، ألقت القبض على الجاني (ب.ع.ع) بعد ساعة من إقدامه على قتل المواطن "عاصم محمد شمس الدين المنصوب" في مدينة التربة جنوبي المحافظة.من جهته ، قال العقيد محمد العليمي مدير شرطة الشمايتين في تصريح له" إنه فور تلقينا بلاغ مقتل الشاب عاصم المنصوب تم التوجيه لأفراد الأمن والبحث الجنائي بالتحرك إلى مسرح الجريمة واتخاذ الإجراءات اللازمة .وأضاف العليمي أنه تم بعد ذلك رصد تحركات الجاني وتحديد مكان تواجده ومن ثم إلقاء القبض عليه .مؤكداً أن الجاني من المطلوبين للأمن ومتهم بجنايات سابقة.







تعز عاصم الأجهزة الأمنية



شارك الخبر أصدقاءك:



700

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







