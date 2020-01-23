 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / القبض على مجرم خطير بعد ساعة من ارتكابه جريمة قتل في تعز
القبض على مجرم خطير بعد ساعة من ارتكابه جريمة قتل في تعز
الخميس, 23 يناير, 2020 04:43:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
أجهزة أمنية
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
أجهزة أمنية

*يمن برس -خاص
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مجرم خطير بعد ساعة من ارتكابه جريمة قتل في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.


وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن الشرطة في مديرية الشمايتين، ألقت القبض على الجاني (ب.ع.ع) بعد ساعة من إقدامه على قتل المواطن "عاصم محمد شمس الدين المنصوب" في مدينة التربة جنوبي المحافظة. 

من جهته ، قال العقيد محمد العليمي مدير شرطة الشمايتين في تصريح له" إنه فور تلقينا بلاغ مقتل الشاب عاصم المنصوب تم التوجيه لأفراد الأمن والبحث الجنائي بالتحرك إلى مسرح الجريمة واتخاذ الإجراءات اللازمة .

وأضاف العليمي أنه تم بعد ذلك رصد تحركات الجاني وتحديد مكان تواجده ومن ثم إلقاء القبض عليه .مؤكداً أن الجاني من المطلوبين للأمن ومتهم  بجنايات سابقة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
700
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©