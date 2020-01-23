القبض على مجرم خطير بعد ساعة من ارتكابه جريمة قتل في تعز

*يمن برس -خاص
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مجرم خطير بعد ساعة من ارتكابه جريمة قتل في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.
وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن الشرطة في مديرية الشمايتين، ألقت القبض على الجاني (ب.ع.ع) بعد ساعة من إقدامه على قتل المواطن "عاصم محمد شمس الدين المنصوب" في مدينة التربة جنوبي المحافظة.
من جهته ، قال العقيد محمد العليمي مدير شرطة الشمايتين في تصريح له" إنه فور تلقينا بلاغ مقتل الشاب عاصم المنصوب تم التوجيه لأفراد الأمن والبحث الجنائي بالتحرك إلى مسرح الجريمة واتخاذ الإجراءات اللازمة .
وأضاف العليمي أنه تم بعد ذلك رصد تحركات الجاني وتحديد مكان تواجده ومن ثم إلقاء القبض عليه .مؤكداً أن الجاني من المطلوبين للأمن ومتهم بجنايات سابقة.
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