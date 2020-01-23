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حادثة صادمة أثناء افتتاح معرض الكتاب الدولي الذي شاركت فيه "اليمن" بالقاهرة ..ماذا حدث؟

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كتب

*يمن برس -متابعة خاصة

توفي داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تشارك فيه اليمن في يومه الأول، الكاتب الصحفي الشاب محمد حسن خليفة، أثناء تجوله في المعرض.



ووفقا لما نشرته صحيفة "الدستور" المصرية، سقط خليفة فاقدا الوعي خلال سيره داخل المعرض، وفشلت محاولات إسعافه ليتم الإعلان عن وفاته داخل المستشفى الجوي..



وكشف الأطباء أن سبب وفاة صاحب الـ22 عاما، هو توقف مفاجئ لعضلة القلب.





محمد حسن خليفة صدر له هذا العام في معرض الكتاب مجموعة قصصية بعنوان "إعلان عن قلب وحيد".



يذكر أن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، افتتح يوم أمس الأربعاء 22 يناير/ كانون الثاني، فعاليات النسخة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة بلادنا اليمن وسيستمر المعرض حتى الرابع من فبراير القادم .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توفي داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تشارك فيه اليمن في يومه الأول، الكاتب الصحفي الشاب محمد حسن خليفة، أثناء تجوله في المعرض.ووفقا لما نشرته صحيفة "الدستور" المصرية، سقط خليفة فاقدا الوعي خلال سيره داخل المعرض، وفشلت محاولات إسعافه ليتم الإعلان عن وفاته داخل المستشفى الجوي..وكشف الأطباء أن سبب وفاة صاحب الـ22 عاما، هو توقف مفاجئ لعضلة القلب.محمد حسن خليفة صدر له هذا العام في معرض الكتاب مجموعة قصصية بعنوان "إعلان عن قلب وحيد".يذكر أن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، افتتح يوم أمس الأربعاء 22 يناير/ كانون الثاني، فعاليات النسخة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة بلادنا اليمن وسيستمر المعرض حتى الرابع من فبراير القادم .







معرض الكتاب القاهرة اليمن



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