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الحكومة تمنح الضوء الأخضر لبدء معركة الحديدة والقوات تتأهب
الجمعة, 24 يناير, 2020 02:55:00 صباحاً

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الحكومة تمنح الضوء الأخضر لبدء معركة الحديدة والقوات تتأهب
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*يمن برس - متابعة خاصة
اعتبر وزير الخارجية محمد الحضرمي إن استمرار التصعيد العسكري الحوثي  الأخير في ظل وجود المبعوث الأممي في صنعاء، استغلالاً سيئا لاتفاق السويد والتهدئة في الحديدة ولكل جهود السلام، وذلك عبر التحضير للحرب وتعزيز جبهاتهم الأخرى.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن الحضرمي قوله " لم يعد ممكناً أن يستمر هذا الوضع المختل وان التصعيد العسكري الحوثي الاخير يهدد بنسف كل جهود السلام والشعب اليمني لن يتحمل المزيد من الصبر في سبيل البحث عن عملية سلام هشة توفر الفرصة لجماعة الحوثي لتغذية وإعلان حروبها العبثية".

وأضاف " لن نسمح بأن يتم استغلال اتفاق الحديدة لتغذية معارك الحوثي العبثية في الجبهات التي يختارها".. محملا جماعة الحوثي وحدها مسئولية انهيار جهود السلام ودعوة المبعوث لوقف التصعيد وافشال اتفاق استكهولم.

وقال وزير الخارجية " نحن في ظل هذا التصعيد لم نعد نرى جدوى حقيقية من اتفاق الحديدة".

ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع هجوم حوثي كبير على مواقع القوات الحكومية في جبهة نهم (شرقي صنعاء) أسفر عن سيطرة مسلحي الجماعة على أجزاء واسعة من فرضة نهم.
 


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خاص - يمن برس

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