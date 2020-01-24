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بهذه الطريقة أنقذ التحالف جبهة نهم من السقوط في اللحظات الأخيرة

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*يمن برس - متابعات خاصة

أحبطت مقاتلات التحالف العربي، أوسع هجوم حوثي على مديرية “نهم” شرقي صنعاء، ومكنت القوات الحكومية من استعادة مواقع استراتيجية كانت خسرتها مساء الخميس.



وشن الحوثيون هجوما، هو الأعنف على الإطلاق في جبال “نهم”، وتمكنت من السيطرة على سلسلة جبال المنار الذي يشرف على مناطق استراتيجية ويقطع الإمداد عن معسكر “فرضة نهم” .



وتدخلت مقاتلات التحالف العربي بحماية أهم الجبهات العسكرية، حيث شنت سلسلة غارات جوية أحبطت الهجوم الحوثي المكثف في جبال “نهم”.



وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف شنت 10 غارات على تعزيزات وآليات حوثية في جبهة ميمنة “نهم” ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من مقاتليهم.



كما تمكنت المقاتلات من تدمير عدد من المدافع التي كان يستخدمها الحوثيون في الهجوم المكثف صوب مواقع القوات الحكومية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أحبطت مقاتلات التحالف العربي، أوسع هجوم حوثي على مديرية “نهم” شرقي صنعاء، ومكنت القوات الحكومية من استعادة مواقع استراتيجية كانت خسرتها مساء الخميس.وشن الحوثيون هجوما، هو الأعنف على الإطلاق في جبال “نهم”، وتمكنت من السيطرة على سلسلة جبال المنار الذي يشرف على مناطق استراتيجية ويقطع الإمداد عن معسكر “فرضة نهم” .وتدخلت مقاتلات التحالف العربي بحماية أهم الجبهات العسكرية، حيث شنت سلسلة غارات جوية أحبطت الهجوم الحوثي المكثف في جبال “نهم”.وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف شنت 10 غارات على تعزيزات وآليات حوثية في جبهة ميمنة “نهم” ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من مقاتليهم.كما تمكنت المقاتلات من تدمير عدد من المدافع التي كان يستخدمها الحوثيون في الهجوم المكثف صوب مواقع القوات الحكومية.







اليمن نهم صنعاء



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