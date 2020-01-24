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ترامب يغرد بصورة غريبة.. أوباما يتجسس!
الجمعة, 24 يناير, 2020 09:25:00 مساءً

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ترامب يغرد بصورة غريبة.. أوباما يتجسس!
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*يمن برس - متابعات
غرد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صباح الجمعة بصورة أثارت استغراب العديد من متابعيه.

وشارك ترمب صورة تظهره واقفاً داخل قاعة، في حين ظهر الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، متمسكاً بزجاج النافذة من الخارج، وممسكاً بمنظار من أجل رؤية ما يحصل في الداخل.

وفي حين أوحت الصورة بأن الرئيس الأميركي الحالي يقف في الداخل غير آبه بـ "العواصف" التي تثار في الخارج، لاسيما ما فتئ ترمب على تسميتها بصيد الساحرات، في إشارة إلى الاتهامات الزائفة التي سيقت في حقه منذ تسلمه الرئاسة، والتي غالباً ما اتهم بها الديمقراطيين من أنصار أوباما، ولعل آخرها "محاكمة العزل" التي انطلقت منذ أيام.

وفي عام 2017 اتهم ترامب أوباما بالتنصت على مكالماته خلال المراحل الأخيرة من الحملة الانتخابية الرئاسية، لكنه لم يقدم أدلة تدعم اتهامه.


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خاص - يمن برس

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