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البنك المركزي يكشف عن تدخل عاجل لانقاذ الريال

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*يمن برس - متابعة خاصة





أعلن البنك المركزي اليمني انجاز عملية مصارفة بمبلغ 30 مليون دولار لشراء مشتقات نفطية منذ بداية العام الشهر الجاري و٢٠ مليون دولار للمواد غذائية الغير مشمولة بالوديعة السعودية بالإضافة الى السحب الجديد من الوديعة التي وصلت الموافقة عليها وبمبلغ ٢٢٧ مليون دولار.



وأكد البنك في بيان نشرته وكالة سبأ الحكومية مساء اليوم الجمعة، استمراره بعمليات المصارفة والتحويل وفقا للآلية المعتمدة لديه والمرسلة للبنوك سابقا.



وأشار الى أنه يعمل ومن خلال موارده من العملة الأجنبية التي توفرت له على مصارفه المشتقات النفطية التي يتم استيرادها عبر موانئ عدن والمكلا ونشطون بأسعار تقل عن سعر الصرف في السوق مع تحمل كلفة وأعباء التحويل إلى حسابات الموردين بالخارج.



ولفت إلى قيامه بالمصارفة لكافة السلع الغذائية غير المشمولة بالوديعة السعودية التي تقدمت بها البنوك التجارية للبنك المركزي وبسعر ٥٧٠ ريال للدولار.



ودعا البنك المركزي موردي المشتقات النفطية والمواد الغذائية الى التوجه الى البنوك والاستفادة من المزايا التي يقدمها البنك المركزي.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن البنك المركزي اليمني انجاز عملية مصارفة بمبلغ 30 مليون دولار لشراء مشتقات نفطية منذ بداية العام الشهر الجاري و٢٠ مليون دولار للمواد غذائية الغير مشمولة بالوديعة السعودية بالإضافة الى السحب الجديد من الوديعة التي وصلت الموافقة عليها وبمبلغ ٢٢٧ مليون دولار.وأكد البنك في بيان نشرته وكالة سبأ الحكومية مساء اليوم الجمعة، استمراره بعمليات المصارفة والتحويل وفقا للآلية المعتمدة لديه والمرسلة للبنوك سابقا.وأشار الى أنه يعمل ومن خلال موارده من العملة الأجنبية التي توفرت له على مصارفه المشتقات النفطية التي يتم استيرادها عبر موانئ عدن والمكلا ونشطون بأسعار تقل عن سعر الصرف في السوق مع تحمل كلفة وأعباء التحويل إلى حسابات الموردين بالخارج.ولفت إلى قيامه بالمصارفة لكافة السلع الغذائية غير المشمولة بالوديعة السعودية التي تقدمت بها البنوك التجارية للبنك المركزي وبسعر ٥٧٠ ريال للدولار.ودعا البنك المركزي موردي المشتقات النفطية والمواد الغذائية الى التوجه الى البنوك والاستفادة من المزايا التي يقدمها البنك المركزي.







اليمن البنك المركزي مصارفة



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