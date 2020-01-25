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فيروس "كورونا" يصيب الذهب

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*يمن برس - متابعات

تراجعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون للحصول على تفاصيل بشأن مدى خطورة فيروس كورونا في الصين.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1560.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:59 بتوقيت غرينتش، لكنه يمضي على مسار الارتفاع بنسبة 0.2% في الأسبوع.



وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1560.40 دولار.



وصعدت الأسهم الآسيوية بعد بيان منظمة الصحة العالمية، الخميس، والذي قال إن الفيروس الجديد في الصين لا يُشكل بعد حالة طوارئ عالمية.



لكن القلق ما زال ينتاب المستثمرين بشأن انتشار الفيروس قبيل العام القمري الجديد، وهو فترة ذروة للسفر والطلب على الذهب في المنطقة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تراجعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون للحصول على تفاصيل بشأن مدى خطورة فيروس كورونا في الصين.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1560.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:59 بتوقيت غرينتش، لكنه يمضي على مسار الارتفاع بنسبة 0.2% في الأسبوع.وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1560.40 دولار.وصعدت الأسهم الآسيوية بعد بيان منظمة الصحة العالمية، الخميس، والذي قال إن الفيروس الجديد في الصين لا يُشكل بعد حالة طوارئ عالمية.لكن القلق ما زال ينتاب المستثمرين بشأن انتشار الفيروس قبيل العام القمري الجديد، وهو فترة ذروة للسفر والطلب على الذهب في المنطقة.







اقتصاد الذهب كورونا



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