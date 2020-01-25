الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الحوثيون يهرعون إلى تفريغ منازل "صالح" بالتزامن مع معارك مشتعلة شرقي العاصمة

الحوثيون يهرعون إلى تفريغ منازل "صالح" بالتزامن مع معارك مشتعلة شرقي العاصمة

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

مسلحون حوثيون

*يمن برس -صنعاء

أفرغت جماعة الحوثي المسلحة، اليوم السبت، المخازن الموجود في عدد من منازل الرئيس السابق علي عبدالله صالح بمناطق الحصبة وخط المطار شمالي شرق العاصمة صنعاء.



وجاءت عمليات النقل والإفراغ لتلك المخازن بالتزامن مع التطورات الميدانية والعمليات القتالية التي تشهدها جبهة نهم.



ونقل موقع "يمن مونيتور" عن محمد راشد، أحد سكان المنطقة قوله : إن عملية النقل مستمرة لليوم الثاني على التوالي وعملية النقل جارية على قدم وساق وبشكل متواصل في إخراج جميع المحتويات من منازل ومخازن الرئيس السابق ومنازل تتبع طارق ويحيى محمد عبدالله صالح.



ولفت "راشد" إلى أن شاحنات النقل تتناوب على نقل الأثاث والمحتويات الموجودة في المنازل ولأول مرة يتم إخراج المستلزمات الخاصة والتي تعود في ملكيتها للرئيس السابق وعائلته ولا يعرف وجه نقلها وسط أنباء تتحدث عن تقدم للجيش في المناطق الشرقية من العاصمة اليمنية صنعاء.



وبين أن عمليات النقل طالت كل شيء في المنازل المتبقية لعائلة صالح وما تزال عملية النقل مستمرة في المنازل الواقعة شرق صنعاء في خط المطار والحصبة على مدى يومين بشكل مستمر دون توقف.



ومنذ أيام، تتواصل المعارك العنيفة في مديرية نهم شرق صنعاء بين قوات الجيش اليمني والحوثيين، وسط أنباء عن سقوط خسائر بشرية كبيرة من الجانبين جراء الاشتباكات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أفرغت جماعة الحوثي المسلحة، اليوم السبت، المخازن الموجود في عدد من منازل الرئيس السابق علي عبدالله صالح بمناطق الحصبة وخط المطار شمالي شرق العاصمة صنعاء.وجاءت عمليات النقل والإفراغ لتلك المخازن بالتزامن مع التطورات الميدانية والعمليات القتالية التي تشهدها جبهة نهم.ونقل موقع "يمن مونيتور" عن محمد راشد، أحد سكان المنطقة قوله : إن عملية النقل مستمرة لليوم الثاني على التوالي وعملية النقل جارية على قدم وساق وبشكل متواصل في إخراج جميع المحتويات من منازل ومخازن الرئيس السابق ومنازل تتبع طارق ويحيى محمد عبدالله صالح.ولفت "راشد" إلى أن شاحنات النقل تتناوب على نقل الأثاث والمحتويات الموجودة في المنازل ولأول مرة يتم إخراج المستلزمات الخاصة والتي تعود في ملكيتها للرئيس السابق وعائلته ولا يعرف وجه نقلها وسط أنباء تتحدث عن تقدم للجيش في المناطق الشرقية من العاصمة اليمنية صنعاء.وبين أن عمليات النقل طالت كل شيء في المنازل المتبقية لعائلة صالح وما تزال عملية النقل مستمرة في المنازل الواقعة شرق صنعاء في خط المطار والحصبة على مدى يومين بشكل مستمر دون توقف.ومنذ أيام، تتواصل المعارك العنيفة في مديرية نهم شرق صنعاء بين قوات الجيش اليمني والحوثيين، وسط أنباء عن سقوط خسائر بشرية كبيرة من الجانبين جراء الاشتباكات.







الحوثيون صنعاء نهم



شارك الخبر أصدقاءك:



2237

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







