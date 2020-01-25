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تغيرات مفاجئة لأسعار الصرف في صنعاء وعدن عقب إعلان البنك استكمال عملية المصارفة الجديدة
السبت, 25 يناير, 2020 03:51:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
يشهد الريال اليمني تغيرات ملحوظة في أسعار الشراء والبيع مقابل الدولار والعملات الأجنبية حيث سجل ارتفاعا نسبيا اليوم في عدن مقابل تراجع ملحوظ في صنعاء بعد إعلان البنك المركزي استكمال عملية المصارفة الجديدية وبالتزامن مع معارك مشتعلة في نهم
وجاءت أسعار الصرف اليوم السبت 25 يناير 2020 كما رصدها "يمن برس" على النحو الآتي :
الأسعار في عدن
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 168
الدولار : 639
الإماراتي : 171
العماني : 1635
ذهب كسر 21 : 27,100
(( أسعار البيع ))
السعودي : 170
الدولار : 648
الإماراتي : 174
العماني : 1675
ذهب كسر 21 : 28,000
الأسعار في صنعاء
شراء السعودي : 156.5
بيع السعودي : 157
شراء الدولار : 594.5
بيع الدولار : 597.5
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