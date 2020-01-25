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تغيرات مفاجئة لأسعار الصرف في صنعاء وعدن عقب إعلان البنك استكمال عملية المصارفة الجديدة

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*يمن برس -خاص

يشهد الريال اليمني تغيرات ملحوظة في أسعار الشراء والبيع مقابل الدولار والعملات الأجنبية حيث سجل ارتفاعا نسبيا اليوم في عدن مقابل تراجع ملحوظ في صنعاء بعد إعلان البنك المركزي استكمال عملية المصارفة الجديدية وبالتزامن مع معارك مشتعلة في نهم



وجاءت أسعار الصرف اليوم السبت 25 يناير 2020 كما رصدها "يمن برس" على النحو الآتي :



الأسعار في عدن



(( أسعار الشراء ))

السعودي : 168

الدولار : 639

الإماراتي : 171

العماني : 1635

ذهب كسر 21 : 27,100



(( أسعار البيع ))

السعودي : 170

الدولار : 648

الإماراتي : 174

العماني : 1675

ذهب كسر 21 : 28,000





الأسعار في صنعاء



شراء السعودي : 156.5

بيع السعودي : 157



شراء الدولار : 594.5

بيع الدولار : 597.5





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يشهد الريال اليمني تغيرات ملحوظة في أسعار الشراء والبيع مقابل الدولار والعملات الأجنبية حيث سجل ارتفاعا نسبيا اليوم في عدن مقابل تراجع ملحوظ في صنعاء بعد إعلان البنك المركزي استكمال عملية المصارفة الجديدية وبالتزامن مع معارك مشتعلة في نهموجاءت أسعار الصرف اليوم السبت 25 يناير 2020 كما رصدها "يمن برس" على النحو الآتي :الأسعار في عدن(( أسعار الشراء ))السعودي : 168الدولار : 639الإماراتي : 171العماني : 1635ذهب كسر 21 : 27,100(( أسعار البيع ))السعودي : 170الدولار : 648الإماراتي : 174العماني : 1675ذهب كسر 21 : 28,000الأسعار في صنعاءشراء السعودي : 156.5بيع السعودي : 157شراء الدولار : 594.5بيع الدولار : 597.5







الريال الدولار الصرف نهم



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