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تغيرات مفاجئة لأسعار الصرف في صنعاء وعدن عقب إعلان البنك استكمال عملية المصارفة الجديدة
السبت, 25 يناير, 2020 03:51:00 مساءً

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تغيرات مفاجئة لأسعار الصرف في صنعاء وعدن عقب إعلان البنك استكمال عملية المصارفة الجديدة
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*يمن برس -خاص
يشهد الريال اليمني تغيرات ملحوظة في أسعار الشراء والبيع مقابل الدولار والعملات الأجنبية حيث سجل ارتفاعا نسبيا اليوم في عدن مقابل تراجع ملحوظ في صنعاء بعد إعلان البنك المركزي استكمال عملية المصارفة الجديدية وبالتزامن مع معارك مشتعلة في نهم 

وجاءت أسعار الصرف اليوم السبت 25 يناير 2020 كما رصدها "يمن برس" على النحو الآتي :

الأسعار في عدن

(( أسعار الشراء ))
السعودي  : 168
الدولار     :  639
الإماراتي  :  171
العماني    : 1635
 ذهب كسر 21 : 27,100

(( أسعار البيع )) 
السعودي  : 170 
الدولار     : 648 
الإماراتي :  174 
العماني   :  1675 
 ذهب كسر 21 : 28,000 


الأسعار في صنعاء 

شراء السعودي :   156.5
بيع السعودي    :  157

شراء الدولار :   594.5 
بيع الدولار   :   597.5


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خاص - يمن برس

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