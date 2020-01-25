الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / 12 دولة يفتك بها فيروس كورونا الجديد حتى الآن

12 دولة يفتك بها فيروس كورونا الجديد حتى الآن

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات

بعد تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر أولا في مدينة ووهان الصينية، بفرنسا أمس، أصبح عدد الدول التي ضربها هذا الوباء القاتل 12 دولة.



والدول التي حل بها هذا الوباء بعد الصين؛ دولة نشأته، هي: اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلندا والولايات المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة وماكاو وفيتنام ونيبال، وأخيرا فرنسا.



وعلى الرغم من انتشاره تقريبا في جميع قارات العالم، إلا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أول أمس أنه "من المبكر جدا" اعتبار فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وبدأ بالانتشار في العالم "حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي".



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي في جنيف اول امس "لا يخطئن أحدكم الأمر، إنها حالة طوارئ في الصين، لكنها ليست بعد حالة طوارئ صحية عالمية. قد تصبح كذلك".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك بعد تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر أولا في مدينة ووهان الصينية، بفرنسا أمس، أصبح عدد الدول التي ضربها هذا الوباء القاتل 12 دولة.والدول التي حل بها هذا الوباء بعد الصين؛ دولة نشأته، هي: اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلندا والولايات المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة وماكاو وفيتنام ونيبال، وأخيرا فرنسا.وعلى الرغم من انتشاره تقريبا في جميع قارات العالم، إلا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أول أمس أنه "من المبكر جدا" اعتبار فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وبدأ بالانتشار في العالم "حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي".وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي في جنيف اول امس "لا يخطئن أحدكم الأمر، إنها حالة طوارئ في الصين، لكنها ليست بعد حالة طوارئ صحية عالمية. قد تصبح كذلك".







دول فيروس كورونا



شارك الخبر أصدقاءك:



353

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







