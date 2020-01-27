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قائد العمليات المشتركة يكشف حقيقة ماحدث في جبهة نهم

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*يمن برس - متابعة خاصة

قال قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز (الأحد)، إن جماعة الحوثي، تخدع الناس بانتصاراته الوهمية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.



وشدد "عزيز" خلال زيارة ميدانية برفقة عدد من القيادات العسكرية والقبلية للاطلاع على سير العمليات القتالية في جبهة نهم، على أن مزاعم الحوثيين لن تثني قوات الجيش الوطني اليمني عن استكمال التحرير وتحقيق النصر ودحر التمرد الحوثي، وفقاً لـ"سبتمبر نت".



وبين أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف تخوض معارك ضارية ضد الحوثيين في جبهة نهم وكبدتهم خسائر فادحة.



ودعا قائد العمليات المشتركة أبناء الشعب اليمني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين إلى تجنيب أبنائهم وعدم الزج بهم في محرقة الموت في صفوف الجماعة التي لا تراعي حرمة دماء اليمنيين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز (الأحد)، إن جماعة الحوثي، تخدع الناس بانتصاراته الوهمية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.وشدد "عزيز" خلال زيارة ميدانية برفقة عدد من القيادات العسكرية والقبلية للاطلاع على سير العمليات القتالية في جبهة نهم، على أن مزاعم الحوثيين لن تثني قوات الجيش الوطني اليمني عن استكمال التحرير وتحقيق النصر ودحر التمرد الحوثي، وفقاً لـ"سبتمبر نت".وبين أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف تخوض معارك ضارية ضد الحوثيين في جبهة نهم وكبدتهم خسائر فادحة.ودعا قائد العمليات المشتركة أبناء الشعب اليمني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين إلى تجنيب أبنائهم وعدم الزج بهم في محرقة الموت في صفوف الجماعة التي لا تراعي حرمة دماء اليمنيين.







اليمن نهم الجيش



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