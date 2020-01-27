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عمة زعيم كوريا الشمالية تظهر بجواره بعد أن أعدم زوجها

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*يمن برس - متابعات

أفادت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، الأحد، بأن عمة الزعيم كيم جونغ أون ظهرت لأول مرة علنا منذ نحو ست سنوات، ما قلل من الشائعات التي تحدثت عن أن ابن أخيها تخلص منها أو أعدمها.



ووفقا لرسالة إخبارية لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، تم إدراج اسم كيم كيونغ هوي في قائمة تضم كبار المسؤولين الكوريين الشماليين الذين شاهدوا أداء بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة، مع زعيم البلاد في مسرح بيونغ يانغ السبت.



كما نشرت صحيفة كوريا الشمالية الرئيسية صورة تظهر كيم كيونغ هوي جالسة بالقرب من ابن أخيها وزوجته ري سول جو في مسرح سامجيون.



وكانت العمة، البالغة من العمر 73 عاما، شخصية مؤثرة في كوريا الشمالية باعتبارها الشقيقة الوحيدة للزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم جونغ إيل.



واحتلت كيم عددا كبيرا من المناصب العليا مثل جنرال في الجيش من فئة الأربع نجوم ومسؤولة رفيعة في الحزب الحاكم.



ويُعتقد أيضا أنها لعبت دورا رئيسيا في إعداد كيم كزعيم بعد إصابة والده بسكتة دماغية عام 2008.



وفي النهاية، ورث كيم جونغ أون السلطة بعد وفاة والده بنوبة قلبية أواخر عام 2011.



وكان مصير العمة موضع شك، بعد أن أُعدم ابن أخيها زوجها، جانغ سونغ تايك، بتهمة الخيانة العظمى في ديسمبر 2013.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أفادت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، الأحد، بأن عمة الزعيم كيم جونغ أون ظهرت لأول مرة علنا منذ نحو ست سنوات، ما قلل من الشائعات التي تحدثت عن أن ابن أخيها تخلص منها أو أعدمها.ووفقا لرسالة إخبارية لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، تم إدراج اسم كيم كيونغ هوي في قائمة تضم كبار المسؤولين الكوريين الشماليين الذين شاهدوا أداء بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة، مع زعيم البلاد في مسرح بيونغ يانغ السبت.كما نشرت صحيفة كوريا الشمالية الرئيسية صورة تظهر كيم كيونغ هوي جالسة بالقرب من ابن أخيها وزوجته ري سول جو في مسرح سامجيون.وكانت العمة، البالغة من العمر 73 عاما، شخصية مؤثرة في كوريا الشمالية باعتبارها الشقيقة الوحيدة للزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم جونغ إيل.واحتلت كيم عددا كبيرا من المناصب العليا مثل جنرال في الجيش من فئة الأربع نجوم ومسؤولة رفيعة في الحزب الحاكم.ويُعتقد أيضا أنها لعبت دورا رئيسيا في إعداد كيم كزعيم بعد إصابة والده بسكتة دماغية عام 2008.وفي النهاية، ورث كيم جونغ أون السلطة بعد وفاة والده بنوبة قلبية أواخر عام 2011.وكان مصير العمة موضع شك، بعد أن أُعدم ابن أخيها زوجها، جانغ سونغ تايك، بتهمة الخيانة العظمى في ديسمبر 2013.







كوريا كيم جونغ اعدام



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