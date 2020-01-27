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تغيرات غير متوقعة للريال اليمني تزامناً مع اشتعال المعارك في عدد من المحافظات(السعر الآن)
الإثنين, 27 يناير, 2020 02:34:00 مساءً

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تغيرات غير متوقعة للريال اليمني تزامناً مع اشتعال المعارك في عدد من المحافظات(السعر الآن)
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*يمن برس -خاص
سجل الريال اليمني تراجعا نسبيا وغير مقتوقع اليوم مقابل الدولار والعملات الأجنبية  لا سيما بعد وصول الوديعة السعودية والتي توقع اقتصاديون أن تحسن من العملة المحلية بعد موجة الانهيار التي شهدتها مؤخرا في وظل تطورات عسكرية تشهدها العديد من المحافظات .

وجاءت أسعار الصرف اليوم الاثنين 27 يناير 2020 كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي :

 (( أسعار الشراء )) 
⁦ السعودي  : 169
⁦ الدولار     :  642
⁦ الإماراتي  :  172
⁦ العماني    : 1648
 ذهب كسر 21 : 27,300


(( أسعار البيع )) 
⁦السعودي  : 171 
⁦ الدولار     : 652 
⁦ الإماراتي :  175 
⁦ العماني   :  1685 
 ذهب كسر 21 : 27,900

الأسعار في صنعاء الآن .

شراء السعودي :   156.3
بيع السعودي   :   156.8

شراء الدولار  :  593.5 
بيع الدولار   :   596.5


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خاص - يمن برس

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