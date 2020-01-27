الصفحة الرئيسية / مال وأعمال / تغيرات غير متوقعة للريال اليمني تزامناً مع اشتعال المعارك في عدد من المحافظات(السعر الآن)

تغيرات غير متوقعة للريال اليمني تزامناً مع اشتعال المعارك في عدد من المحافظات(السعر الآن)

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -خاص

سجل الريال اليمني تراجعا نسبيا وغير مقتوقع اليوم مقابل الدولار والعملات الأجنبية لا سيما بعد وصول الوديعة السعودية والتي توقع اقتصاديون أن تحسن من العملة المحلية بعد موجة الانهيار التي شهدتها مؤخرا في وظل تطورات عسكرية تشهدها العديد من المحافظات .



وجاءت أسعار الصرف اليوم الاثنين 27 يناير 2020 كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي :



(( أسعار الشراء ))

⁦ السعودي : 169

⁦ الدولار : 642

⁦ الإماراتي : 172

⁦ العماني : 1648

ذهب كسر 21 : 27,300





(( أسعار البيع ))

⁦السعودي : 171

⁦ الدولار : 652

⁦ الإماراتي : 175

⁦ العماني : 1685

ذهب كسر 21 : 27,900



الأسعار في صنعاء الآن .



شراء السعودي : 156.3

بيع السعودي : 156.8



شراء الدولار : 593.5

بيع الدولار : 596.5





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك سجل الريال اليمني تراجعا نسبيا وغير مقتوقع اليوم مقابل الدولار والعملات الأجنبية لا سيما بعد وصول الوديعة السعودية والتي توقع اقتصاديون أن تحسن من العملة المحلية بعد موجة الانهيار التي شهدتها مؤخرا في وظل تطورات عسكرية تشهدها العديد من المحافظات .وجاءت أسعار الصرف اليوم الاثنين 27 يناير 2020 كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي :(( أسعار الشراء ))⁦ السعودي : 169⁦ الدولار : 642⁦ الإماراتي : 172⁦ العماني : 1648ذهب كسر 21 : 27,300(( أسعار البيع ))⁦السعودي : 171⁦ الدولار : 652⁦ الإماراتي : 175⁦ العماني : 1685ذهب كسر 21 : 27,900الأسعار في صنعاء الآن .شراء السعودي : 156.3بيع السعودي : 156.8شراء الدولار : 593.5بيع الدولار : 596.5







الريال الدولار الصرف



شارك الخبر أصدقاءك:



184

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







