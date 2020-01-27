|
تغيرات غير متوقعة للريال اليمني تزامناً مع اشتعال المعارك في عدد من المحافظات(السعر الآن)
الإثنين, 27 يناير, 2020 02:34:00 مساءً
النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
*يمن برس -خاص
سجل الريال اليمني تراجعا نسبيا وغير مقتوقع اليوم مقابل الدولار والعملات الأجنبية لا سيما بعد وصول الوديعة السعودية والتي توقع اقتصاديون أن تحسن من العملة المحلية بعد موجة الانهيار التي شهدتها مؤخرا في وظل تطورات عسكرية تشهدها العديد من المحافظات .
وجاءت أسعار الصرف اليوم الاثنين 27 يناير 2020 كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 169
الدولار : 642
الإماراتي : 172
العماني : 1648
ذهب كسر 21 : 27,300
(( أسعار البيع ))
السعودي : 171
الدولار : 652
الإماراتي : 175
العماني : 1685
ذهب كسر 21 : 27,900
الأسعار في صنعاء الآن .
شراء السعودي : 156.3
بيع السعودي : 156.8
شراء الدولار : 593.5
بيع الدولار : 596.5
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك: