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التفاصيل كاملة لحادثة قصف السوق الشعبي في تعز
الإثنين, 27 يناير, 2020 03:05:00 مساءً

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أحد قتلى قصف السوق الشعبي في تعز
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أحد قتلى قصف السوق الشعبي في تعز

*يمن برس -خاص
ارتفع عدد ضحايا القصف المدفعي على سوق شعبي في تعز اليوم الاثنين إلى ثلاثة قتلى مدنيين، وإصابة عشرة آخرين، 

وقالت مصادر محلية إن قذيفة مدفعية أطلقتها جماعة الحوثي المتمركزة غربي مدينة تعز سقطت في "سوق المقهاية" بمنطقة الضباب مما أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة عشرة آخرين معظمهم إصابتهم خطيرة.


وفي سياق آخر شهدت الجبهة الشرقية والغربية لمدينة تعز، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة، ومليشيات الحوثي من جهة أخرى.

وقالت مصادر عسكرية إن المواجهات لا زالت مستمرة في الجبهة الغربية مع مليشيا الحوثي الانقلابية، وسط تقدم لقوات الجيش الوطني في منطقة حذران.

 وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني تمكنت من صد هجومين منفصلين لجماعة الحوثي في جبهة الكريفات شرق مدينة تعز، وفي الدفاع الجوي شمال غرب المدينة.


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خاص - يمن برس

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