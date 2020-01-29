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إختفاء صيادين في البحر بالقرب من بندر أحور في أبين

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*يمن برس - متابعة خاصة

إختفى ثلاثة صيادين ليلة أمس بعد رحلة صيد بالقرب من بندر أحور جنوب شرق محافظة أبين (جنوب البلاد).



َوقال مصدر محلي إن علي عبدالله حسن ونجله فوزي أبوبكر خميس ذهبوا في رحلة صيد من بندر مدينة أحور الساحلية على متن قارب صيد صغير لكنهم لم يعودوا حتى الآن.



وأفاد المصدر ان أقارب الصيادين الثلاثة والسكان المحليين في مدينة أحور قاموا بعمليات بحث شاملة في البحر لكنهم لم يعثروا عليهم حتى الآن.



وقال المصدر إنه يحتمل أن يعيش الصيادون الثلاثة أوضاعًا صعبة فيما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة، لأنه لا يملكون أي تموين غذائي على متن القارب.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك إختفى ثلاثة صيادين ليلة أمس بعد رحلة صيد بالقرب من بندر أحور جنوب شرق محافظة أبين (جنوب البلاد).َوقال مصدر محلي إن علي عبدالله حسن ونجله فوزي أبوبكر خميس ذهبوا في رحلة صيد من بندر مدينة أحور الساحلية على متن قارب صيد صغير لكنهم لم يعودوا حتى الآن.وأفاد المصدر ان أقارب الصيادين الثلاثة والسكان المحليين في مدينة أحور قاموا بعمليات بحث شاملة في البحر لكنهم لم يعثروا عليهم حتى الآن.وقال المصدر إنه يحتمل أن يعيش الصيادون الثلاثة أوضاعًا صعبة فيما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة، لأنه لا يملكون أي تموين غذائي على متن القارب.







إختفاء صيادين أبين البحر



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