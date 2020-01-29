عاجل : رعب وهلع شديد يصيب المواطنين جراء اشتباكات عنيفة اندلعت قبل قليل وسط مدينة تعز (تفاصيل حصرية)
*يمن برس -خاص
اندلعت قبل قليل اشتباكات عنيفة بين مجاميع مسلحة وسط مدنية تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .
وقال مصدر خاص لـ"يمن برس" إن مواجهات عنيفة اندلعت جماعة مسلحة بقيادة المدعو "غزوان المخلافي " ومجموعة أخرى يقودها المدعو "غدر "في جولة سنان وسط المدينة .
وأضاف المصدر أن الاشتباكات جاءت بعد خلاف على سيارة بين المذكورين .
وأكد على أن المواطنين أصيبوا برعب شديد وقاموا بإغلاق محلاتهم التجارية وسط أنباء ،لم يتم تأكيدها حتى الآن" عن إصابة امرأة جراء هذه الاشتباكات.
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