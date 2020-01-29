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عاجل : رعب وهلع شديد يصيب المواطنين جراء اشتباكات عنيفة اندلعت قبل قليل وسط مدينة تعز (تفاصيل حصرية)
الاربعاء, 29 يناير, 2020 05:43:00 مساءً

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عاجل : رعب وهلع شديد يصيب المواطنين جراء اشتباكات عنيفة اندلعت قبل قليل وسط مدينة تعز (تفاصيل حصرية)
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*يمن برس -خاص
اندلعت قبل قليل اشتباكات عنيفة بين مجاميع مسلحة وسط مدنية تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .

وقال مصدر خاص لـ"يمن برس" إن مواجهات عنيفة اندلعت جماعة مسلحة بقيادة المدعو "غزوان المخلافي " ومجموعة أخرى يقودها المدعو "غدر "في جولة سنان وسط المدينة .

وأضاف المصدر أن الاشتباكات جاءت بعد خلاف على سيارة  بين المذكورين  .

وأكد على أن المواطنين أصيبوا برعب شديد وقاموا بإغلاق محلاتهم التجارية وسط أنباء ،لم يتم تأكيدها حتى الآن"  عن إصابة امرأة جراء هذه الاشتباكات.


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خاص - يمن برس

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