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عاجل : رعب وهلع شديد يصيب المواطنين جراء اشتباكات عنيفة اندلعت قبل قليل وسط مدينة تعز (تفاصيل حصرية)

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*يمن برس -خاص

اندلعت قبل قليل اشتباكات عنيفة بين مجاميع مسلحة وسط مدنية تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .



وقال مصدر خاص لـ"يمن برس" إن مواجهات عنيفة اندلعت جماعة مسلحة بقيادة المدعو "غزوان المخلافي " ومجموعة أخرى يقودها المدعو "غدر "في جولة سنان وسط المدينة .



وأضاف المصدر أن الاشتباكات جاءت بعد خلاف على سيارة بين المذكورين .



وأكد على أن المواطنين أصيبوا برعب شديد وقاموا بإغلاق محلاتهم التجارية وسط أنباء ،لم يتم تأكيدها حتى الآن" عن إصابة امرأة جراء هذه الاشتباكات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اندلعت قبل قليل اشتباكات عنيفة بين مجاميع مسلحة وسط مدنية تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .وقال مصدر خاص لـ"يمن برس" إن مواجهات عنيفة اندلعت جماعة مسلحة بقيادة المدعو "غزوان المخلافي " ومجموعة أخرى يقودها المدعو "غدر "في جولة سنان وسط المدينة .وأضاف المصدر أن الاشتباكات جاءت بعد خلاف على سيارة بين المذكورين .وأكد على أن المواطنين أصيبوا برعب شديد وقاموا بإغلاق محلاتهم التجارية وسط أنباء ،لم يتم تأكيدها حتى الآن" عن إصابة امرأة جراء هذه الاشتباكات.







تعز اشتباكات المواطنين



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