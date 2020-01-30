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تزوج وعمره 92 عاماً .. ففارق الحياة
الخميس, 30 يناير, 2020 12:17:00 صباحاً

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تزوج وعمره 92 عاماً .. ففارق الحياة
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*يمن برس - متابعات
توفي أحد سكان أومسك الروسية عن عمره 92 عاماً بعد عدة أشهر من عقد قرانه، وفق ما أفادت به هيئة السجل المدني في مقاطعة أومسك اليوم الأربعاء.

وقالت مديرة الهيئة، ناتاليا بيلياتشينكو، لوكالة "سبوتنيك": "تزوج في مقاطعة أومسك، في عام 2019 العديد من الأشخاص في سن الشيخوخة. فقد تزوج في عمر 75 عاماً أو أكثر 38 رجلاً و13 امرأة. وكان الأكبر عمراً بين الأزواج عند لحظة التسجيل، رجل بلغ من العمر 92 عاماً، أما عروسه فكانت قد بلغت 81 عاماً. وتلاه رجل آخر91 عاماً وعروسه 72 عاماً".

وأشارت المتحدثة إلى أن الأكبر سناً بين الأزواج لم يبق على قيد الحياة بعد عقد قرانه لمدة طويلة، حيث توفي في يناير 2020، أي بعد الزواج بعدة أشهر فقط.
 


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خاص - يمن برس

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