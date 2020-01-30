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الحوثيون يعلنون خروج 50 % من حركة الانترنت الدولية
الخميس, 30 يناير, 2020 09:20:00 مساءً

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الحوثيون يعلنون خروج 50 % من حركة الانترنت الدولية
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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الخميس، خروج 50 بالمائة من حركة الانترنت الدولية الحالية عن الخدمة.

وقال وزير الاتصالات في حكومة الحوثيين المهندس مسفر النمير، اليوم الخميس، إن 50 بالمائة من حركة الانترنت الدولية الحالية خرجت عن الخدمة.

ووفقا لوكالة الأنباء "سبأ" بنسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اتهم النمير، قوات موالية للتحالف في محافظة عدن جنوبي اليمن، باقتحام محطة الربط الدولية وفصل المسار الدولي عدن- جيبوتي، مما تسبب بخروج 50 بالمائة من حركة الانترنت الدولية الحالية.

وحمل النمير قيادة التحالف "مسؤولية الأضرار الناتجة عن ذلك خروج خدمة الانترنت".

وفي العاشر من يناير الجاري، أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية الدولية "تيليمن" أن أكثر من 80 بالمائة من خدمة الإنترنت خرجت عن الخدمة جراء انقطاع كابل دولي خارج البلاد.


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خاص - يمن برس

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