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قصف جوي إسرائيلي عنيف على قطاع غزة

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*يمن برس - متابعة خاصة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، سلسلة غارات، على رفح جنوب قطاع غزة، بعد إعلان الاحتلال سقوط قذيفة صاروخية على منطقة مفتوحة في سديروت.



وقال مصدر محلي، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية، أطلقت نحو 10 صواريخ، فيما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي 3 صواريخ تجاه أراضٍ ومواقع غرب رفح.



وذكر المصدر أن القصف استهدف الأرض التي أعلن عن تخصيصها لإقامة مستشفى مركزي في مدينة رفح.



ووفق المصدر؛ فإن ألسنة الدخان غطت الأجواء الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، نتيجة الغارات المكثفة التي استهدفت المنطقة وتسببت أيضا بانقطاع التيار الكهربائي.



وأعلن جيش الاحتلال في بيان له قصف سلسلة من الأهداف التابعة لحركة حماس جنوب قطاع غزة، وذلك رداً على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة والبالونات المتفجرة.



ودوت، مساء الخميس، صافرات الإنذار في مستوطنات محيطة بقطاع غزة، والتي عادة ما تكون إنذارا لقذائف أطلقت من داخل القطاع.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "ثلاثة قذائف أطلقت من غزة تجاه إسرائيل".



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن قذيفة صاروخية سقطت في منطقة مفتوحة في بلدة "سديروت"، فيما تمكنت القبة الحديدية من اعتراض صاروخين آخرين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، سلسلة غارات، على رفح جنوب قطاع غزة، بعد إعلان الاحتلال سقوط قذيفة صاروخية على منطقة مفتوحة في سديروت.وقال مصدر محلي، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية، أطلقت نحو 10 صواريخ، فيما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي 3 صواريخ تجاه أراضٍ ومواقع غرب رفح.وذكر المصدر أن القصف استهدف الأرض التي أعلن عن تخصيصها لإقامة مستشفى مركزي في مدينة رفح.ووفق المصدر؛ فإن ألسنة الدخان غطت الأجواء الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، نتيجة الغارات المكثفة التي استهدفت المنطقة وتسببت أيضا بانقطاع التيار الكهربائي.وأعلن جيش الاحتلال في بيان له قصف سلسلة من الأهداف التابعة لحركة حماس جنوب قطاع غزة، وذلك رداً على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة والبالونات المتفجرة.ودوت، مساء الخميس، صافرات الإنذار في مستوطنات محيطة بقطاع غزة، والتي عادة ما تكون إنذارا لقذائف أطلقت من داخل القطاع.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "ثلاثة قذائف أطلقت من غزة تجاه إسرائيل".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن قذيفة صاروخية سقطت في منطقة مفتوحة في بلدة "سديروت"، فيما تمكنت القبة الحديدية من اعتراض صاروخين آخرين.







قصف جوي قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي



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